Українців закликають прийняти японських дітей

13:50, 21 березня 2011
Країна
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У водопровідній воді в Токіо, а також в префектурах Ніїгата, Тіба, Сайтама, Тотіги і Гунма, виявлено сліди радіоактивного йоду та цезію... Раніше стало відомо, що японські фахівці зафіксували підвищений вміст радіоактивних речовин в молоці і шпинаті...

Всеукраїнський благодійний фонд «Зоряна мрія» закликає українців відгукнутися на біду в Японії і прийняти японських дітей на період небезпеки, що зберігається, і відновлення регіонів, які постраждали від землетрусу.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні фонду «Зоряна мрія» до благодійних і громадських організацій України.

«У ці дні в Японії осиротіли діти. Для нас це великий біль! Ми не можемо залишатися осторонь біди, що трапилася з дружнім народом. Йдеться не лише про осиротілих дітей, але й про всіх дітей Японії. Коли ми в Україні заявляємо, що чужих дітей не буває, ми повною мірою повинні підтвердити це справою, і сказати, що на планеті Земля чужих дітей теж немає! Ми всі однакові перед Богом і перед природою, стихія не розбирає країни і народи, тому Всеукраїнський благодійний фонд «Зоряна мрія» звернувся до посла Японії в Україні з пропозицією розмістити 10 японських дітей і 1 дорослого в учбово-виховній установі дитячому будинку «Колиска дитячої надії» (Київська область), який знаходиться на повному забезпеченні фонду», - йдеться у зверненні.

Як запевнили у фонді, «враховуючи наші можливості і малогабаритність недержавного дитячого будинку, ця кількість дітей може комфортно бути розміщена і забезпечена усім необхідним на весь час перебування у наших стінах».

«Ми звертаємося до всіх благодійних і громадських організацій України, до громадян нашої країни відгукнутися на біду японського народу і запропонувати свої послуги з розміщення японських дітей на період небезпеки і відновлення регіонів, які постраждали від землетрусу», - наголосили у фонді «Зоряна мрія».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про готовність України прийняти 250 японських дітей у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Також, як повідомляє агентство "Кіодо" з посиланням на уряд Японії, у водопровідній воді в Токіо, а також в префектурах Ніїгата, Тіба, Сайтама, Тотіги і Гунма, виявлено сліди радіоактивного йоду.

У префектурах Тотіги і Гунма, крім йоду, у водопровідній воді знайшли сліди цезію.

Уряд запевнив, що радіоактивні речовини містяться у воді в концентрації, що не є небезпечною для здоров`я людини.

Раніше стало відомо, що японські фахівці зафіксували підвищений вміст радіоактивних речовин в молоці і шпинаті з району, прилеглого до аварійної АЕС "Фукусіма", що серйозно постраждала в результаті землетрусу 11 березня.

Як повідомляє агентство Reuters, це перший підтверджений випадок радіаційного зараження продуктів харчування з моменту аварії.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що японський уряд заборонив продаж продовольства із зони лиха навколо атомної станції.

На "Фукусімі" кілька разів відбувалися викиди радіоактивних речовин. З околиць станції евакуйовано місцевих жителів. Аварійні роботи на АЕС тривають. За останньою інформацією, фахівці підвели до станції електроживлення, проте підключити до електрики системи охолодження реактора поки не вдалося.

 

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