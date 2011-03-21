Ветміліція вилучила 175 тонн тваринницької продукції

Мобільні групи ветеринарної міліції впродовж трьох тижнів березня вилучили з обороту понад 175 тонн тваринницької продукції, походження і якість якої не підтверджувалася ніякими документами, зокрема близько 50 тонн свинини й свинячих субпродуктів на загальну суму близько 3 млн. грн., і припинила роботу 38 підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що за рішенням компетентних органів на сьогодні вилучена продукція обсягом 25,8 тонн визнана особливо небезпечною й під контролем працівників ветеринарної міліції утилізована на спеціалізованих підприємствах. «Особливе занепокоєння викликає той факт, що велика частина такої продукції зберігається на великих складах-холодильниках, звідки дуже легко потрапляє в торгову мережу», - зазначають у службі.

Окрім безпосередніх перевірок місць зберігання тваринницької продукції, мобільні групи забезпечили збір, узагальнення й практичну реалізацію оперативної інформації про незаконну діяльність у сфері переробки тваринницької продукції, внаслідок чого ліквідовано незаконну діяльність 7 цехів із переробки м`яса й виготовлення м’ясопродукції.

Загалом у ході виконання завдання з виявлення й припинення правопорушень і злочинів, пов`язаних із незаконним оборотом продукції тваринного походження, працівниками ветеринарної міліції під час цього відпрацювання здійснено 2448 перевірок суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з оборотом продукції тваринного походження.

Крім того, з метою забезпечення контролю за переміщенням продукції тваринного походження автодорогами України працівниками підрозділів ветеринарної міліції спільно з працівниками ДАІ перевірено 1377 автотранспортних засобів під час транспортування тваринницької продукції.

Задокументовано 813 правопорушень, у дохід держави стягнуто штрафних санкцій на суму 97 тис. 441 грн. Винесено й проконтрольовано виконання 377 розпоряджень про усунення виявлених недоліків. Припинено роботу 38 підприємств.