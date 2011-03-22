Червоний Хрест розпочав збір коштів для Японії

Львівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України сьогодні розповсюдила звернення з проханням надання допомоги потерпілим в Японії, що зазнала стихійного лиха.

У тексті звернення, переданому УНІАН, зазначається: «Усвідомлюючи колосальні масштаби людської трагедії, що сталася в Японії, Червоний Хрест України розпочав збір коштів для надання допомоги потерпілим».

«За оцінками уряду Японії, загальна кількість жертв може перевищити двадцять тисяч. Тисячі зникли безвісти, залишились без даху над головою. У цей час розгортається наймасштабніша в історії людства міжнародна рятувальна операція. Керуючись принципами гуманності, Червоний Хрест України звертається до колективів підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, підприємців та банкірів, представників бізнесових структур, громадських інституцій, усіх співвітчизників з проханням перерахувати кошти для надання допомоги потерпілим», - йдеться у зверненні.

У зверненні також надаються реквізити, за якими можна перерахувати кошти:

ЗКПО 02940262 р/р 26007000001247

ПАТ «Укрсоцбанк» м. Львів МФО 300023

з поміткою “Жертвам стихійного лиха в Японії“

Адреса Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста: м. Львів, вул. Широка, 81. Тел./ факс 297-08-60.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9,0 балів стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. За останніми даними, кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті стихійного лиха наближається до 22 тисяч чоловік.

Останніми днями на сході Японії відбуваються серії афтершоків - майже щодня тут фіксується не менш як 20 землетрусів магнітудою більш як 5,0. На японських АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" після землетрусу було введено режим НС через вихід з ладу систем охолоджування. На "Фукусімі-1" сталося три вибухи - на першому, другому і третьому реакторах, а також пожежа на четвертому енергоблоці. На АЕС було зафіксовано кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, питній воді та продуктах харчування.