Чи може ветеринарна служба гарантувати безпеку продукції?

Європейський Союз вважає українську ветеринарну службу здатною гарантувати безпеку продукції або сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК з посиланням на висновки, що містяться у звіті інспекторів ЄС за результатами проведеної в 2010 році інспекції системи контролю за безпекою при виробництві продукції птахівництва.

«Висновок одержали два дні тому. Те, що написане чорним по білому, що ветеринарні служби (України) сьогодні спроможні забезпечити всі необхідні умови для гарантування безпеки продукції чи сировини – м`яса птиці», - сказав І.БІСЮК.

Він відзначив, що задоволений результатами інспекції, додавши при цьому, що є невеликі зауваження до підприємств. «Ці зауваження необхідно буде усунути для того, аби одержати змогу експорту продукції птахівництва до ЄС», - сказав керівник відомства.

Як повідомляв УНІАН, з 6 по 10 грудня 2010 р. інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я й захисту прав споживачів (DG SANCO) інспектували стан діючої системи контролю здоров`я тварин в Україні при виробництві м`яса птиці, яєць і продукції з них для можливого експорту до країн Європейського Союзу.