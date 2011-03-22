На Київському вокзалі можна зробити безкоштовно флюорографію

На Південному залізничному вокзалі завтра - 23 березня - відкриється фотовиставка, присвячена проблемі туберкульозу, а всі бажаючі зможуть безкоштовно пройти флюорографію.

23 березня 2011, 12:00, Південний ж/д вокзал, фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», за підтримки «Укрзалізниці», представляє авторську фотовиставку Максима Дондюк, присвячену Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом (24 березня). У 1995 році Всесвітня організація охорони здоров`я оголосила в Україні епідемію туберкульозу. Щодня від цього захворювання в нашій країні помирає 30 людей, щорічно - 10 000.

Невипадково місцем проведення був обраний вокзал - територія, яка не має соціальних меж. Цьому відповідає і головний посил виставки «Туберкульоз не вибирає клас». Захворіти на туберкульоз може кожен: можна їхати у СВ, купе або плацкарті, і мати однакові шанси заразитися. Фотографії розкривають два боки проблеми: туберкульоз - важке захворювання, але туберкульоз виліковний. Потрібно уважно ставитися до свого здоров`я, знати симптоми і при перших ознаках звертатися до дільничного терапевта.

Тому 23-го березня з 13:00 до 20:00 та 24-29 березня, з 08:00 до 20:00, біля входу на Південний ж / д вокзал також буде працювати пересувний кабінет цифрової флюорографії - усі охочі зможуть безкоштовно пройти обстеження, отримати знімок і висновок рентгенолога.

У прес-конференції, присвяченій відкриттю фотовиставки, візьмуть участь:

- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

- Максим Дондюк, фотограф

- Віталій Мохорев, перший заступник начальника ГУ охорони здоров`я КМДА

- Алла Хабарова, керівник Товариства Червоного хреста в Україну

У ході заходу будуть розкриті питання щодо захворюваності в місті Києві, презентовані плани впровадження програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду в Києві, як однієї з перших областей, охоплених програмою.

Запрошуємо ЗМІ взяти участь у заході.

Необхідна акредитація: +38 044 502 52 12, +38 050 474 34 42.