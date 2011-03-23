Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, в деяких регіонах пройдуть дощ та мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 24 березня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, лише у Криму та Приазов`ї, а вдень в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі на сході, у Криму та Карпатах, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в Криму та на Одещині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині та на Прикарпатті 8-13°, на Закарпатті до 15° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ (ввечері з мокрим снігом). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.