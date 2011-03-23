Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» представив фотовиставку, присвячену проблемам туберкульозу
Головний посил виставки - можна їхати у СВ по життю, а можна в плацкарті, але ні те, ні інше не може захистити від туберкульозу. З іншого боку, в нашому суспільстві туберкульоз сприймається як стигма, як хвороба, яку не можна вилікувати. Але це виліковна хвороба...
Сьогодні благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», за підтримки «Укрзалізниці», представив авторську фотовиставку Максима Дондюка, присвячену Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, про це передає кореспондент УНІАН.
За словами директора фонду «Розвиток України» Анатолія Заболотного, місце проведення виставки - вокзал - було вибрано невипадково, адже це територія, яка не має соціальних меж. «Головний посил виставки - можна їхати у СВ по життю, а можна в плацкарті, але ні те, ні інше не може захистити від туберкульозу. З іншого боку, в нашому суспільстві туберкульоз сприймається як стигма, як хвороба, яку не можна вилікувати. Але це виліковна хвороба. Його можна перемогти, як це зробили в Європі, коли хвороба стала рідкістю, винятком із правил,» - сказав А. Заболотний.
Він також подякував «Укрзалізниці» за підтримку і співпрацю. «Завтра у день боротьби з туберкульозом на вокзалі будуть роздавати інформаційні листівки за всіма напрямками. З сьогоднішнього дня і по 29 березня також на вокзалі буде працювати пересувний флюорограф, який може безкоштовно обстежувати будь-яку людини. Результат можна отримати тут же, як і консультацію лікаря, направлення у відповідний лікувальний заклад, »- зазначив А. Заболотний. Він підкреслив, що подібні акції фонд Ахметова проводив неодноразово. Так у минулому році, за словами директора фонду, в ході такої акції в Києві у 36 осіб була виявлена активна форма туберкульозу, 10 з них були молодими людьми, 131 чоловік було відправлено на консультацію з підозрою на туберкульоз, у п`яти була виявлена онкопатологія.
"Для фонду Ріната Ахметова день боротьби туберкульозу прохожить не раз на рік, а усі 365 днів. З 2007 року ми реалізуємо проект "Зупинимо туберкульоз ". А 2011 рік стає для нас знаковим, як і для всієї країни. Адже Україна отримала фінансування на боротьбу з епідемією туберкульозу від Глобального фонду - 95 мільйонів доларів на 5 років, "- підкреслив А. Заболотний.