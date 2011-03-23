Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» представив фотовиставку, присвячену проблемам туберкульозу

Сьогодні благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», за підтримки «Укрзалізниці», представив авторську фотовиставку Максима Дондюка, присвячену Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, про це передає кореспондент УНІАН.

За словами директора фонду «Розвиток України» Анатолія Заболотного, місце проведення виставки - вокзал - було вибрано невипадково, адже це територія, яка не має соціальних меж. «Головний посил виставки - можна їхати у СВ по життю, а можна в плацкарті, але ні те, ні інше не може захистити від туберкульозу. З іншого боку, в нашому суспільстві туберкульоз сприймається як стигма, як хвороба, яку не можна вилікувати. Але це виліковна хвороба. Його можна перемогти, як це зробили в Європі, коли хвороба стала рідкістю, винятком із правил,» - сказав А. Заболотний.

Він також подякував «Укрзалізниці» за підтримку і співпрацю. «Завтра у день боротьби з туберкульозом на вокзалі будуть роздавати інформаційні листівки за всіма напрямками. З сьогоднішнього дня і по 29 березня також на вокзалі буде працювати пересувний флюорограф, який може безкоштовно обстежувати будь-яку людини. Результат можна отримати тут же, як і консультацію лікаря, направлення у відповідний лікувальний заклад, »- зазначив А. Заболотний. Він підкреслив, що подібні акції фонд Ахметова проводив неодноразово. Так у минулому році, за словами директора фонду, в ході такої акції в Києві у 36 осіб була виявлена активна форма туберкульозу, 10 з них були молодими людьми, 131 чоловік було відправлено на консультацію з підозрою на туберкульоз, у п`яти була виявлена онкопатологія.

"Для фонду Ріната Ахметова день боротьби туберкульозу прохожить не раз на рік, а усі 365 днів. З 2007 року ми реалізуємо проект "Зупинимо туберкульоз ". А 2011 рік стає для нас знаковим, як і для всієї країни. Адже Україна отримала фінансування на боротьбу з епідемією туберкульозу від Глобального фонду - 95 мільйонів доларів на 5 років, "- підкреслив А. Заболотний.