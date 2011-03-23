Прес-конференція до Дня боротьби з туберкульозом

24 березня 2011 року об 11:00 відбудеться прес-конференція, присвячена Всеукраїнському дню боротьби із захворюваністю на туберкульоз.

Місце проведення: Міністерство охорони здоров`я України, вул. Грушевського, 7 ІІІ оповерх, Зал міжнародних делегацій.

Учасники:

▪ Олександр Федько - Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

▪ Юрій Фещенко - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Пульмонологія та фтизіатрія »;

▪ Анатолій Заболотний - Директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

▪ Іван Усіченко - Президент Товариства Червоного Хреста України.

Разом з Міністерством над подоланням туберкульозу в Україні активно працюють громадські об’єднання та міжнародні організації, які теж візьмуть участь у заході. Серед них:

▪ Державна пенетенціарна служба.

▪ Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу»;

▪ ВООЗ;

▪ Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я (PATH), що реалізує проект USAID «Партнерство з контролю за туберкульозом в Україні»;

Акредитація представників ЗМІ до 10:00 24 березня 2011 року

за тел. (044) 253-02-25, 253-69-75 або на e-mail: press@moz.gov.ua.