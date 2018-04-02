Спростовані традиційні уявлення про довгожителів

Дослідження, що пропонує нестандартний погляд на вже, здавалося б, сталі уявлення про довгожителів, було проведене на підставі даних, які збиралися аж з 1921 року. Зокрема, не підтвердилася теза про те, що довше за всіх живуть люди, що зберігають оптимізм, спокій, і що в міру працюють, повідомляє портал membrana.ru. Куди корисніші для здоров`я виявилися зовсім інші чинники, наприклад, тверезий зважений реалізм (замість безпричинного оптимізму).

Словом, все навпаки. І — ось парадокс! - життєрадісні люди з відчуттям гумору, як правило, живуть менше, запевняють учені. Вони частіше ризикують, беспечніше ставляться до життєвих ситуацій. Хоча в окремих критичних ситуаціях оптимістичний підхід все ж таки переважний. Проте в цілому така риса вдачі як передбачливість, виходить, для довголіття набагато корисніша.

«Дивно, як часто припущення, як учених, так і ЗМІ виявляються неправильними», – говорить керівник роботи Говард Фрідман. За наслідками багаторічної роботи він і його колега Леслі Мартін з університету Ла-Сьєрри випустили книгу.

Ученим було непросто співвіднести схильність до хвороб, терміни одужання і тривалість життя з такими властивостями як замкнутість, тривожність, ризикованість, прагнення до лідерства, песимізм, наявність або відсутність віри, а також іншими чинниками: малорухливістю, відсутністю медичного обслуговування, нервовою роботою і так далі. Проте деякі важливі висновки зробити все ж таки вдалося.

Основні висновки учених: - шлюб може бути корисний для здоров`я чоловіків, але на жінках ніяк не відбивається;

- довше за решту всіх чоловіків живуть ті, що перебувають в багаторічних шлюбах (доживають до 70 років і більш);

- менше однієї третини розлучених чоловіків доживають до 70 років;

- чоловіки, що жодного разу не одружувалися, живуть довше за тих, хто повторно пішов під вінець, і значно довше за розлучених;

- для здоров`я жінок розлучення не таке згубне: ті з них, що розвелися і так і залишилися самотніми, живуть майже стільки ж, скільки і жінки в тривалому шлюбі;

- пропозиція не працювати на знос не збільшує тривалість життя: постійно працюючі люди обох статей живуть довше за своїх більш «розслаблених» співгромадян;

- ранній вступ до школи (до 6 років) – чинник ризику ранньої смерті;

- дитині необхідний час на ігри і спілкування з однокласниками;

- домашні тварини ніяк не впливають на тривалість життя, хоча можуть тимчасово поліпшити самопочуття, також вони не годяться як заміна друзям;

- учасники воєнних дій живуть менше, але причиною тому є не психологічний стрес, а подальша не корисна для здоров`я поведінка;

- люди, що повернули собі відчуття захищеності в цьому світі, як правило, повертають і здоров`я;

- відчуття любові і турботи з боку оточуючих покращує самопочуття, але не відбивається на тривалості життя;

- в більшості випадків здоровий/нездоровий спосіб життя людини визначає її оточення.

- Ніколи не пізно переглянути свої погляди і почати жити здоровим життям, підводять підсумок учені. При цьому треба з одного боку не відволікатися на такі дрібниці, як вживання різних «омолоджуючих» БАДів, а з іншої – цілеспрямовано змінювати своє життя до кращого.

«Неможливо почати вести здоровий спосіб життя із завтрашнього ранку. Але невеликі поступові зміни, повторення кроків можуть поступово привести вас до довголіття», — говорить Мартін.

kp.ru