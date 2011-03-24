В Україні щогодини на туберкульоз захворює 4 людини - Бахтеєва

В Україні епідемія туберкульозу перейшла в категорію національної проблеми, оскільки офіційно число туберкульозних хворих, які перебувають на диспансерному обліку, перевищило 1% населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України від Партії Регіонів, керівник парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва у Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, нині одна третина світового населення інфікована бацилами туберкульозу; в світі кожну секунду одна людина заражається на туберкульоз; кожні 20 секунд - одна людина помирає від цієї хвороби. Україна далеко не виняток із цих загальносвітових тенденцій. І хоча офіційні джерела свідчать про те, що протягом останніх 5 років вдалося стабілізувати епідемічну ситуацію, зменшити рівень захворюваності та смертності від туберкульозу, ситуація залишається ще дуже напруженою,»- констатувала Бахтєєва.

«У нашій країні щогодини захворює на туберкульоз 4 людини і помирає від нього 1 хворий. За 15 років, що минули з моменту оголошення епідемії туберкульозу в Україні, ми втратили близько 150 тис. наших громадян. Щорічно більше 30 тис. українців захворюють на туберкульоз, близько 8 тисяч вмирають або стають інвалідами внаслідок цієї хвороби. В Україні епідемія туберкульозу перейшла в категорію національної проблеми, оскільки офіційно число туберкульозних хворих, які перебувають на диспансерному обліку (а це понад 500 тис. чол.), перевищила 1% населення. Однак експерти небезпідставно вважають, що реальна кількість хворих значно відрізняється від даних офіційної статистики,» - зазначила народний депутат.

Політик звернула особливу увагу на те, відмітною особливістю епідемії туберкульозу в Україні є те, що вона поєднала в собі три складові: епідемію звичайного туберкульозу, що піддається лікуванню традиційними методами, епідемію мультирезистентного туберкульозу та епідемію Ко-інфекції туберкульоз / ВІЛ.

За її словами, туберкульоз є не тільки причиною значних людських втрат, але й істотно впливає на економічний розвиток країни.

«За оцінками експертів, щорічні економічні збитки держави від цієї інфекції перевищують 3 млрд. грн. - Це майже в 3 рази більше запланованого обсягу фінансування п`ятирічної Загальнодержавної програми по боротьбі з туберкульозом на 2007 - 2011 роки. Така ситуація вимагає від нас прийняття відповідних заходів, оскільки подальший розвиток епідемії становить серйозну загрозу як для суспільного здоров`я, так і для економічного розвитку нашої держави,» - повідомила Бахтєєва.

Глава комітету з питань охорони здоров`я нагадала, що Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем поставлено чітке завдання - зменшити до 2015 року рівень захворюваності на туберкульоз серед населення України на 20%. Тому всі органи влади, медичні працівники та громадські організації повинні працювати спільно і злагоджено для досягнення цієї мети.

«Зі свого боку, наш Комітет, почав роботу в напрямку вдосконалення законодавчої бази в сфері боротьби з туберкульозом. У минулому році Верховною Радою прийнято у першому читанні Закон України про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з туберкульозом» № 6037. І ми готуємо його до другого читання. Сподіваюся, що найближчим часом ця робота буде успішно завершена, і вже в цьому році країна отримає Закон, який допоможе Україні дати адекватну відповідь на епідемію туберкульозу та взяти її під контроль »- додала парламентарій.

Бахтєєва повідомила про те, що викликає особливу тривогу той факт, що в цьому році добігає кінця діюча Загальнодержавна програма боротьби з туберкульозом на 2007-2011 роки. На порядку денному гостро стоїть питання розробки і затвердження нової Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на наступні 5 років - на 2012-2017 роки. Проект цієї програми повинен бути внесений на розгляд парламенту вже на цій сесії. Інакше ми не зможемо забезпечити належне фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом в наступному році.

«Вже сьогодні ми повинні вирішити питання належного фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом в наступному році. А ми знаємо, наскільки важливу роль відіграє адекватне фінансування в боротьбі з епідемією туберкульозу. Дуже сподіваємося і на те, що отриманий України Грант Глобального фонду, допоможе нам здійснити перехід системи охорони здоров`я України до сучасної моделі контролю за туберкульозом »- підсумувала Тетяна Бахтєєва.