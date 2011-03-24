Україна отримала перший транш на боротьбу з епідемією туберкульозу

Україна отримала від Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією перший транш у сумі 7 млн. дол. на боротьбу з епідемією туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров`я України, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

Він відзначив, що у 2011 році очікується ще один транш – у розмірі 5 млн. доларів. «Перша фаза допомоги передбачає отримання 29 млн. дол. протягом найближчих двох років», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ, підкресливши, що «найбільша проблема – не гроші, а ефективне їх використання».

Директор Фонду «Розвиток України» переконаний, що з отриманням коштів від Глобального фонду - 95 млн. дол., розрахованих на п`ять років, – Україна одержала унікальний шанс вивести боротьбу з туберкульозом на новий рівень. «Виділені міжнародним співтовариством кошти працюватимуть, якщо буде забезпечена прозорість їх використання, буде орієнтація на кінцевий результат, на хворого, а не на койко-місця. При цьому результативність буде в єдиному разі - коли будуть об`єднані зусилля держави і гроші Глобального фонду», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, сьогодні ставлення до епідемії туберкульозу в країні змінилося. «Це помітно по багатьох індикаторах, зокрема, змінюється система управління, чіткіше будується вертикаль. Боротьба має бути щоденною і системною. Наш досвід свідчить, що боротьба може бути ефективною. Так, з 2007 року ми фіксуємо, що захворюваність знизилася (щодо туберкульозу) на 12,5%, а смертність - на 20%», - відзначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Довідка УНІАН. З 2007 року Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує масштабну програму «Зупинимо туберкульоз в Україні». У 2010 році фонд було обрано основним реципієнтом Глобального фонду для боротьби з ВІЧ/СНІД, туберкульозом і малярією на отримання коштів для боротьби з епідемією туберкульозу в країні. Розмір 5-річного гранту становить 95 млн. доларів. Фонд також продовжує інвестувати у програму свої кошти. Київ – одна з перших областей, в яких розпочнеться реалізація програми за фінансової участі міжнародного донора. Бюджет на 2011 рік - 1.081.000 дол.