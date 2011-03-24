На Львівщині скажений кіт покусав трьох людей

У Перемишлянському районі Львівської області скажений кіт покусав трьох жителів села Любешка.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 23 березня, о 17.00, надійшла інформація, що 19 березня в с.Любешка Перемишлянського району кіт покусав 14-річного місцевого жителя та 20 березня цей же кіт у с. Любешка покусав 74-річного пенсіонера та його 30-річного сина.

Про дану подію було проінформовано Бібрську дільницю ветеринарної медицини.

23 березня лабораторією управлінням ветеринарної медицини у Львівській області у кота було підтверджено діагноз – сказ, інформує прес-центр.

З постраждалими особами, яких покусав кіт, проводяться лікувальні заходи з недопущення розповсюдження інфекції.