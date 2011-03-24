26 березня відбудеться всесвітня акція Година Землі

У суботу, 26 березня, о 20.30 люди в усьому світі відключать світло на одну годину, Годину Землі, щоб показати необхідність об`єднання дій для боротьби зі зміною клімату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, кримська столиця підтримає всесвітню акцію.

Окрім символічного відключення світла на 60 хвилин, кампанія цього року робить акцент на необхідності щоденних дій кожного громадянина, компаній, уряду у сфері енергоефективності, збереження навколишнього середовища, розумного використання ресурсів для подолання проблеми зміни клімату й досягнення гармонії з природою.

Кампанія Година Землі проводиться за ініціативою найбільшої незалежної природоохоронної організації в світі – Всесвітнього фонду природи (WWF).

Акцію підтримують Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, а також Державне агентство енергоефективності та енергозбереження України.

Година Землі стартувала в Сіднеї (Австралія) в 2007 році, вже через рік ця подія стала міжнародною екологічною ініціативою, до якої залучилися понад 100 мільйонів людей у 35 країнах світу, а в 2009 і 2010 Україна, разом із 126 іншими країнами світу, також приєдналася до всесвітньої акції Година Землі! Серед тих, хто підтримав подію, були мери міст Москва, Гонконг, Ріо-де-Жанейро, Париж і багато інших. В Україні до акції приєдналися понад 20 міст.