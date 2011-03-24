Чого найбільше бояться українці - опитування

Серед найбільших загроз для України є економічний занепад, ріст безробіття, знецінення гривні, свавілля влади та деградація населення.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у березні 2011 року.

Так, економічний занепад країни назвали 53% респондентів, ріст безробіття - 47%, знецінення гривні - 23%, свавілля влади - 23% та деградація населення - 18% чоловік.

Далі у рейтингу загроз: погіршення медичного обслуговування - 15%, ріст злочинності - 13%, екологічні катастрофи - 13%, масова міграція українців закордон - 11%, розкол країни - 9%, демографічна криза - 9%, можлива втрата незалежності - 9%, загроза громадянської війни - 8%, погіршення рівня освіти - 7%.

Також 6% опитаних бояться загрози втратити контроль над українською ГТС, 5% - антиконституційного перевороту, 3% - військової загрози з боку Росії, 2% - загрози тероризму, 1% - військової загрози з боку Заходу.

Зазначимо, лише 2% опитаних українців не відчувають жодних загроз.

glavred.info