В Росії вчені завершили створення вакцини проти ВІЛ

Директор санкт-петербурзького Біомедичного центру професор Андрій Козлов, який бере участь у 16-й міжнародної конференції СНІД, рак і громадське здоров’я, повідомив, що створення російської вакцини проти ВІЛ-інфекції майже завершено.

Ученим з Москви, Санкт-Петербурга і Новосибірська вдалося розробити “отруту” проти смертельно небезпечної інфекції методом генної інженерії. Як повідомив Козлов, уже зараз у Санкт-Петербурзі за підтримки великих американських університетських центрів і Національного інституту здоров’я США створено необхідну структуру, де будуть проводитися клінічні дослідження вакцини.

У цій структурі є все необхідне для того, аби робити досліди: генно-вірусологічні лабораторії, виробничі потужності для виготовлення необхідної кількості дослідних зразків препарату, добровольці з груп ризику.

Проте професор Козлов зазначив, що говорити про беззастережну перемогу над вірусом СНІД-у поки що зарано. На його думку, розробка ефективних засобів боротьби з цим захворюванням займе ще не один рік.

За матеріалами mednovosti.ru