МОЗ скоротить термін перебування туберкульозників у лікарнях

Міністерство охорони здоров’я планує найближчим часом вжити заходів для скорочення термінів перебування хворих на туберкульоз в лікарнях, тому що такий підхід не сприяє ефективному лікуванню цього захворювання.

Про це заявив голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Олександр ФЕДЬКО під час прес-конференції, присвяченої Всеукраїнському дню боротьби із захворюваністю на туберкульоз, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За його словами, настав час змінити підходи до фінансування і філософії надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Як сказав О.ФЕДЬКО, для українського суспільства проблема туберкульозу є надзвичайно гострою: кожного року хвороба вражає майже 32 тис. осіб, вмирають від цієї недуги близько 10 тис. осіб. Щодня реєструється близько 90 нових випадків захворювання на туберкульоз – здебільшого серед людей працездатного віку.

За його словами, га перелом ходу епідемії туберкульозу відчутно вплинула Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, суттєве збільшення її фінансування та налагодження тісної співпраці державних структур з громадськими об’єднаннями в сфері протидії туберкульозу.

Як стверджує О.ФЕДЬКО, в результаті реалізації Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007-20011 роки протягом 4 років в Україні досягли суттєвих позитивних зрушень щодо епідеміологічної ситуації з туберкульозу. З 2006 року відзначається повільне зменшення показників захворюваності та смертності. В 2010 році захворюваність на туберкульоз становила 68,4 випадку на 100 тис. населення (31295 осіб), що на 6,4% менше, ніж в 2009 році і на 21 % менше порівняно з 2005 роком, коли відзначали максимальний рівень цього показника. Рівень смертності знизився за 4-річний період на 29% з 25,3 до 16,8 випадків на 100 тис. населення у 2010 році (7048 осіб). Знизився рівень захворюваності підлітків та дітей в 2010 році та становив, відповідно, 29,9 та 7,8 випадків на 100 тис. відповідного населення.

Однак, сказав О.ФЕДЬКО, попри певну позитивну динаміку у показниках захворюваності на туберкульоз в Україні та смертності від цієї хвороби, їх рівень залишається епідемічним. Тому Міністерство охорони здоров`я планує змінити тактику подолання епідемії цієї соціально небезпечної хвороби. «Медичну допомогу хворим на туберкульоз потрібно надавати з орієнтацією на пацієнта, а не на медичний заклад. Тим більше, що туберкульоз - це інфекційна хвороба, яка при адекватному лікуванні повністю виліковна. Але адекватна діагностика і лікування можливі лише за умови відповідальності за кінцевий результат усіх ланок цього процесу, і, у першу чергу, самого хворого", - наголосив О.ФЕДЬКО.