Щоб не знеструмити організм у дні Великого посту. Рецепти корисних страв

Православні християни в ці дні дотримуються суворого посту, обмежуючи себе в багатьох продуктах і старанно моляться. Дуже важливо, що під час посту людина буде дотримуватися як піст тілесний, не тільки утримання від їжі, але і стриманість від деяких вчинків духовного життя - гніву, дуже буйних розваг.

Це знайшло відображення й у великих вчителів Церкви, які нагадують: "постите, браття, тілесно, постіться і духовно". Зазвичай у світській пресі робиться наголос на дієтичне значення посту, доводиться, що це дуже корисно - тимчасово перейти на таку полегшену їжу, рослинні продукти, що це типу розвантаження, від якого люди до того ж ще і худнуть. Це, звичайно, дуже утилітарне ставлення до посту. Адже піст - це не розвантажувальна дієта, а моральне очищення.

Православні вітають один одного з початком посту саме тому, що розуміють, що це - великі дні духовного очищення. Зараз Церква особливо закликає людину зберігати духовну чистоту: особливо любити людей, особливо жертвувати собою, намагатися робити добрі справи. Ось від цього дуже важливо утриматися.

Але для людей, які ведуть активний спосіб життя, стриманість у їжі стає важким випробуванням. Дається взнаки й весняний авітаміноз. З`являється сильна втома, запаморочення. Щоб не довести себе до ручки, потрібно дотримуватися простих правил, які не суперечать правилам посту. Лікар-дієтолог Борис Скачко радить їсти не менше п`яти разів на день. Позаяк пісна їжа некалорійна, важливо, щоб вона надходила в організм регулярно. Для цього потрібно з`їдати сніданок, обід, полудень, вечерю і ще щось пити перед сном. На сніданок ви повинні з`їдати три страви (наприклад, кашу, салат і чай), в обід теж (наприклад, суп, кашу з овочами і кисіль), на полудень можна випити сік з сухариками, а на вечерю з`їсти салат, фруктовий плов і випити чай з варенням. На ніч можна випити розведений овочевий або фруктовий сік. Так ви отримаєте близько трьох тисяч кілокалорій і задовольните потребу організму в енергії.

Так як основа пісного раціону - овочі, приділіть особливу увагу їхньому приготуванню. Намагайтеся готувати на пару або тушкувати. І чим менше за часом ви готуєте овочеві страви, тим більше вітамінів зберігаєте. Закладайте овочі в киплячу воду і знімайте з вогню злегка «сирими».

Виключаючи м`ясо і яйця, ми позбавляємо себе вітамінів групи В, фосфоліпідів, а так само кальцію, клітковини і мікроелементів. Заповнити ці «прогалини» можна за допомогою висівок. У них містяться біологічно активні речовини, які зв`язують іони важких металів і шкідливі продукти розпаду їжі. Завдяки цій здатності висівки сприяють очищенню кишечника.

Через відмову від жирної риби, яєць і м`яса, можуть виникнути проблеми з всмоктуванням жиророзчинних вітамінів - A і E. А це призводить до проблем зі шкірою, волоссям і репродуктивної системою. Купіть в аптеці ці вітаміни і приймайте їх у період посту.

Виключаючи м`ясо, ми позбавляємося деяких цінних амінокислот. Щоб не стати жертвою «білкового голодування», шукайте «замінники» тваринного білка. Для дорослих досить 1-1,5 грама білка в день на 1 кілограм ваги тіла. Наприклад, в 100 грамах вівсянки міститься приблизно 11 грамів білка. У 100 г горіхів його вже до 25-28 грамів. У квасолі і сочевиці - 24 грами, а у сої - 34 гр.

Щодня доросла людина має отримувати від 800 до 1100 мг кальцію. І у зв`язку з відмовою від молочних продуктів, потрібно шукати альтернативні джерела. Серед рослинних продуктів чемпіонами за вмістом кальцію є водорості (морська капуста). Далі йдуть бобові: паростки сої, сир тофу, біла, червона і зелена квасоля, також горіхи (мигдаль, волоські).

Кілька смачних рецептів

Морквяний суп-пюре з імбиром

Приблизно 1 кілограм моркви, 1-2 цибулини, 1-2 зубчики часнику, корінь імбиру (на смак, приблизно 2-5 см).

Морквину почистити і нарізати кружечками. Цибулю і часник подрібнити в блендері (або нарізати). У каструлю налити трохи олії, злегка обсмажити цибулю, часник і моркву. Можна не обсмажувати, а відразу залити окропом. Варити до готовності. У самому кінці додати подрібнений імбир, посолити, поперчити, можна додати трохи мускатного горіха або інших спецій за смаком. Все подрібнити блендером.

Салат рисовий

100 г рису, 1 солодкий перець, 1 помідор, 1 морква, 1 маринований огірок, 1 цибулина, олія рослинна, сіль, зелень.

Рис відварити в підсоленій воді. Овочі нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці. Все змішати з охолодженим рисом, посолити, заправити олією. Перед подачею прикрасити зеленню.

Капустяні котлети

500 г капусти, 2 столові ложки манної крупи, 2 столові ложки мелених сухарів, сіль за смаком, 3 столові ложки рослинної олії, 0,5 склянки води.

Капусту дрібно нарізати, покласти в каструлю, додати воду, 1 столову ложку олії, тушкувати до напівготовності.

У киплячу масу всипати тонкою цівкою манну крупу, варити, безперервно помішуючи, 10-15 хвилин, посолити, розмішати і злегка остудити. Подрібнити масу можна блендером.

Сформувати котлети овальної форми, запанірувати в сухарях і обсмажити на олії.

Котлети з грибів

100 г білих сушених грибів (можна взяти інші гриби, наприклад, шампіньйони), 1 склянка рису, 2-3 ст. ложки борошна, 0,2 г мускатного горіха, зелень петрушки і сіль за смаком, олія (для обсмажування).

Гриби зварити у воді і дрібно порубати. Рис зварити у воді з сіллю і петрушкою, змішати з грибами і додати мускатний горіх. Бажано масу подрібнити (наприклад, в блендері). Сформувати котлети, посипати їх злегка мукою або занурити кожну в кляр, підсмажити в олії. При подачі добре полити соусом.

Пісний пряник з яблуками

1 склянка цукрового піску, 1 склянка води, 2 ст ложки меду, 1 чайна ложка соди, 0,5 ч ложки розпушувача, 0,5 склянки подрібнених горіхів, 0,5 склянки олії, 1,5-2 склянки борошна, щіпка кориці , приблизно 3 невеликих яблука.

У миску насипати цукор, налити воду і рослинну олію, трохи нагріти, додати мед. Розмішати, щоб цукор і мед розчинилися. Додати соду, корицю, горіхи, подрібнені до стану борошна. Борошна потрібно стільки, щоб тісто нагадувало густу сметану. Вилити тісто у форму. Яблука почистити, нарізати і викласти на тісто. Випікати 30-35 хвилин при 200 градусах.

За матеріалами "Сегодня"