31 травня в усьому світі відзначається Всесвітній День без тютюну

Цього року Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує присвятити цей день темі “Місця перебування людей без тютюнового диму”.

За науковими даними, лише повністю вільне від тютюнового диму довкілля забезпечує абсолютний захист людей від згубної дії тютюнового диму. Право на чисте повітря, вільне від тютюнового диму, є невідчужуваним правом людини.