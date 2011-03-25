Вперше вчені отримали сперматозоїди "в пробірці"

Група японських учених під керівництвом Такехіко Огава з Університету Йокогами провела експеримент, який може подарувати надію сотням чоловіків і жінок, що намагаються завести дитину. Фахівцям першим вдалося виростити в пробірці клітини сім`яників гризунів. Примітно: навіть тривала заморозка не порушувала їх здатності виробляти сперму, з якої з`являлося здорове потомство, повідомляє РИА "Новости".

На сторінках журналу Nature фахівці поділилися інформацією про наукову роботу. Отже, дослідники виростили фрагмент семінника у штучному середовищі, що відтворює умови, при яких перебігає процес дозрівання сперматозоїдів, що дозволило отримувати протягом 2 місяців зрілі статеві клітини. При цьому спочатку використовувалися тканини яєчка новонародженого мишеня. Тобто в них містилися тільки клітини-попередники сперматозоїдів.

З отриманих сперматозоїдів пізніше успішно народилися здорові гризуни обох статей, здатні до розмноження. Це довело ефективність методики, і тепер учені сподіваються незабаром впровадити технологію в практичну медицину, наприклад, при лікуванні безпліддя внаслідок протиракової терапії. Правда, поки залишається питання генетичної цілісності у потомства, народженого подібним чином.

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