У МОЗ підписано Меморандум про співпрацю у проведенні благодійних програм

У Міністерстві охорони здоров`я України 29 травня підписано Меморандум про співпрацю у проведенні благодійних програм між МОЗ, Надра Банком і Благодійним фондом „Дитячий світ". Із підписанням Меморандуму стартувала Всеукраїнська благодійна програма „Здорові діти у щасливій країні", метою якої є проведення протягом двох наступних років ряду заходів, спрямованих на зниження рівня дитячої смертності в Україні.

Меморандум про співпрацю підписали міністр Юрій Гайдаєв, президент "Надра Банку" Ігор Гіленко та президент ВБФ "Дитячий світ" Людмила Гайова. Представники влади, бізнесу і громади об`єднують зусилля для вирішення найбільш складної проблеми дитяча смертність.

"Діти - це наше майбутнє, золотий запас держави. В останні роки держава докладає значних зусиль для покращення медичної допомоги дітям. Однак сума з державного бюджету є недостатньою. Та й ніде в світі проблеми охорони здоров`я не вирішуються лише за рахунок бюджету - значний фінансовий внесок робить громада. Тільки спільними зусиллями держави, громадськості та бізнесу ми зможемо врятувати здорове майбутнє України, " - сказав міністр Юрій Гайдаєв.

В результаті проведення програми „Здорові діти у щасливій країні" буде закуплено необхідне медичне обладнання в реанімаційні відділення 24 обласних дитячих лікарень і Республіканську дитячу клінічну лікарню в АР Крим. Для цього протягом наступних двох років заплановано провести ряд благодійних заходів. На зібрані кошти за результатами тендерів буде проведено закупівлю першочергово необхідного медичного обладнання для реанімаційних відділень дитячих лікарень. Перша акція програми - "Квітка життя" - проходитиме вже з 1 по 3 червня на Міжнародний День захисту дітей. У акції візьмуть участь представники медичних закладів, громадських організацій та бізнес-структур.

В Україні проблеми оснащення сучасним медичним обладнанням лікувальних закладів належать до найскладніших - потреби значно перевищують можливості державного бюджету. Однією з причин дитячої смертності є відсутність чи моральна і фізична застарілість медичного обладнання в реанімаційних відділеннях обласних дитячих лікарень. Проблема ускладнилась у зв`язку з переходом на євростандарти: з 1 січня 2007 р. народженими реєструються діти, які народилися з вагою від 500 грам. У багатьох немовлят вроджені аномалії або травми, чимало новонароджених мають проблеми зі здоров`ям вже у пологовому будинку.

У більшості регіонів існуюче медичне обладнання не здатне діагностувати і підтримувати організм дитини, яка народилася недоношеною або з критично малою вагою тіла.

Одним з проявів соціально відповідальної позиції "Надра Банку" є впровадження благодійних програм, спрямованих на допомогу хворим дітям, медичним закладам, дитячим будинкам. Діяльність Всеукраїнського благодійного фонду "Дитячий світ" спрямована на створення ефективної системи залучення коштів для надання конкретної допомоги дитячим медичним закладам. У 2006 році в результаті спільної благодійної програми "Надра Банку" і фонду "Дитячий світ" "Допоможемо дітям разом" Науково-практичному медичному центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України було придбано і подаровано машину реанімаційної кардіологічної допомоги - реанімобіль.

Новий проект насамперед сприятиме забезпеченню сучасної висококваліфікованої медичної допомоги нашим маленьким співгромадянам у нас, на батьківщині.

Очікується, що до проекту долучаться інші організації, які поділяють його цілі та завдання і готові надавати фінансову і технічну допомогу для збереження здорових поколінь української нації.

Довідка. В Україні 29 обласних дитячих лікарень (разом із закладами ОХМАТДИТ).

У 2006 р. народилось живими 457358 немовлят, з них з масою тіла 500-999 грам - 1304 дитини. У віці до 1 року померло 1850 дітей.

Вроджені аномалії (вади розвитку) серед дітей 0-17 років сільського населення становили 16,37 на 1000 дітей. Найвищі показники у Київській (25,14), Закарпатській (22,9)областях та АР Крим (21,89).

Вроджені аномалії системи кровообігу серед дітей 0-17 сільського населення - 3,99 на 1000 дітей.