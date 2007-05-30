Ані Лорак не дозволяє дітям чіпати пташок

Незабаром на українських каналах з’явиться новий ролик Ані Лорак, в якому вона попереджає про небезпеку пташиного грипу.

Українська співачка за сюжетом нового кліпу попереджає малюків одного з київських дитсадків про небезпеку пташиного грипу. Кліп знімався в рамках компанії Дитячого Фонду ООН.

“Вы не должны касаться птиц, рассматривать их или играть с ними, особенно если они выглядят больными. Остерегайтесь мертвых или больных птиц! ” – ці слова Ані Лорак вимовляє з інтонацією ведучої “На добраніч, діти!”, попереджаючи дітей.

Ролик закінчується тим, що співачка дозволяє дітям, які посерйознішали, гратися лише з паперовими птахами.

На презентації кліпу паперових птахів дарували присутнім.

За матеріалами газети “Сегодня”