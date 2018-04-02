Чи виправдане пізнє материнство: 65-річна мати місяць не купала дівчинку і заборонила лікарям її оглядати

Наприкінці лютого у Чернігові відбулася подія, що стала топ-новиною не лише для вітчизняних, а й зарубіжних ЗМІ. 22 лютого жителька Чернігова – 65-річна Валентина Підвербна народила у місцевому пологовому будинку дівчинку. Її дитина з`явилася на світ у результаті штучного запліднення, проведеного однією із столичних клінік репродуктивної медицини.

Народження дитини пенсіонеркою викликало бурхливе обговорення у місті. Переважно це був осуд...

Пліткували, що це заможна жінка, якій нікому залишити свій статок, тому вона вирішила народити за шістдесят. Крім того, містом поширювалися чутки і про експеримент, який зробили лікарі, працюючи на Чиказький університет (США). Насправді все виявилося прозаїчніше. Для чернігівки похилого віку народження дитини останні кілька років було ідеєю "фікс". Але досягнення нею поставленої мети долучило до цієї історії багатьох людей, які наразі також відчувають відповідальність за долю дівчинки Марійки Підвербної. Випадок не пересічний. І висвітив не стільки успіхи українських репродуктологів, скільки - проблеми відповідальності перед дитиною.

Закон не забороняє народжувати пенсіонеркам…

Як з`ясувалося, в Україні немає законодавчого акту, який би чітко визначав критичний вік жінки, при якому вже не можна робити штучне запліднення.

Хоча наказ Міністерства охорони здоров`я України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій" від 23 грудня 2008 року № 771 виписує правила застосування сучасних репродуктивних технологій для закладів різної форми власності. Серед показань для проведення штучного запліднення – відсутність або непрохідність маткових труб; чоловіче безпліддя; безпліддя нез`ясованого ґенезу; захворювання, які потребують проведення генетичної діагностики для виключення вірогідності народження дитини зі спадковою патологією. Цей наказ також вимагає ретельного обстеження жінки, проведення низки аналізів, медико-генетичного консультування та висновків вузьких спеціалістів (за рекомендацією лікаря).

За словами головного акушера-гінеколога Чернігівської області Володимира Пуліна, в Україні діє державна програма проведення штучного запліднення жінкам, які не можуть завагітніти природнім шляхом. Проте на участь у програмі (зробити одну спробу безкоштовно) можуть претендувати заміжні здорові жінки до 40 років. Лікар пояснив, що жінку повністю обстежують, в тому числі є обов`язковими огляди у генетика, психіатра, нарколога. "Якщо всі аналізи в нормі, жінка здорова, у лікарів немає зауважень, лише тоді направляємо на Київ", - сказав Пулін. Фахівець також зауважив, що для кожної області щороку доводяться квоти жінок, які можуть взяти участь у безкоштовній державній програмі та зробити штучне запліднення. Кожного року від 10 до 15 жительок Чернігівщини роблять спробу стати матерями за допомогою сучасних репродуктивних технологій. Проте ефективність застосування методу еко-запліднення становить 35-40%.

А ті, на кого не поширюється дія державної програми, або для кого перша спроба завагітніти внаслідок штучного запліднення виявилася невдалою, можуть звернутися до приватних клінік. Вартість процедури залежить від багатьох факторів, які визначає лікар. За інформацією приватних клінік, лікування складається з декількох етапів, орієнтовна вартість програми без медикаментів становить, за мінімальними підрахунками, від 13 тисяч гривень. Валентина Підвербна, як повідомляють місцеві газети, витратила на запліднення 40 тисяч гривень, вдалою вийшла тільки третя спроба, хоча з двох ембріонів один загинув. Упродовж 7 чи більше років жінка збирала гроші, відмовляючи собі в елементарних речах та заощаджуючи з пенсії, заробітку від торгівлі на ринку. Також вона говорить, що немає ніяких меблів у квартирі – все продала задля народження первістка.

Тож виходить, що за фінансових можливостей і наявності бажання жінки можуть народжувати у будь-якому віці, особливо звернувшись до послуг приватних клінік. Але хочеться сподіватися, що Підвербна, занесена до Книги рекордів України як найстарша мати країни, і буде залишатися рекордсменкою, а її подвиг ніхто не захоче повторити. Хоча у Чернігові до гінекологів уже зверталися 57-59-річні жінки з питаннями про можливість народження дитини...

У пологовий будинок забирали заледве не з міліцією

Головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак не приховує, що був здивований бажанням жінки народити у 65-річному віці. Навіть писали лист у Міністерство з питанням, що робити? Відповідь отримали очевидну – кожна жінка має право народити дитину. Хоча у такому віці кратно зростає ризик різноманітних ускладнень. Лікар підкреслює, що вже після 35 років у жінок підвищується ймовірність народження дитини з генетичними відхиленнями. "Все варто робити вчасно. Дітей народжувати також – у тому віці, який передбачила природа", - наголошує головний лікар Чернігівського пологового будинку.

За його словами, у Чернігівському пологовому будинку жінки народжували у 48-52 роки, але це не було ніякою сенсацією. Інша справа, коли вік – за шістдесят. "Валентина Підвербна прийшла до нас вже вагітною. У нас ніхто не питав, чи проводити запліднення. І нашим завданням було, щоб вона виносила та народила здорову дитину. Свою роботу чернігівські лікарі зробили фахово", - говорить Гусак.

Разом з тим, Гусак зауважує, що контактувати з породіллею-рекордсменкою було складно, зважаючи на її вік та характер. Вона не хотіла відвідувати лікарів. А у пологовий будинок, щоб зробити кесарів розтин, доводилося забирати ледь не з міліцією. Той факт, що ніби міністр дав дозвіл на проведення штучного запліднення чернігівській пенсіонерці, не відповідає дійсності. Насправді у Міністерстві охорони здоров`я Підвербна не була.

Досягнення репродуктивної медицини

Підвербна завдячує своїм материнським щастям(?) директору Київського інституту генетики репродукції Ігорю ІЛЬЇНУ. Очолюваний ним заклад був створений у 1999 році у рамках спільного проекту Українського центру медичної генетики та Чиказького інституту репродуктивної генетики за сприяння Міністерства охорони здоров`я.

За інформацією сайту цієї медичної установи (який ведеться російською, англійською та італійською), інститут – "це сучасна медична установа, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні усіх видів безпліддя. Понад 10 років наш інститут проводить фундаментальні та лабораторні дослідження у галузі репродукції людини".

Ефективність проведення еко-запліднення становить 65%.

Від спілкування з кореспондентом УНІАН Ігор Ільїн відмовився, посилаючись на свою постійну зайнятість. Проте в інтерв`ю газеті "Факти" повідомив, що Підвербна приховала свій справжній вік від лікарів (проте дивно, як у клініці не заглядають у паспорт пацієнта?). "Сказала, що працювала медсестрою у лікарні. А медики повинні розуміти, чого хочуть від життя", - зазначив директор клініки. Він також підкреслив, що пацієнтка надала усі необхідні довідки про стан свого фізичного та психічного здоров`я. Вона стверджувала, що забезпечена матеріально, має житло та працює. На запитання про те, що Підвербна харчувалася хлібом та картоплею, відмовляючи собі в усьому, лікар відповів: "На ці теми ми не говорили. Ми не благодійна організація! Ми знали, що в неї є заробіток. Хіба б узяли її в програму, якби знали, що вона голодує?".

Крім того, за словами Ільїна, випадки, коли хочуть народити жінки за 50 років, у клініці не поодинокі. Найчастіше через смерть єдиної дитини подружжя хоче мати ще один шанс стати батьками.

Промисел Божий під сумнів…

Священики мають на цю подію свою точку зору. Добре відомо, що церква не схвально ставиться до будь-яких втручань у процес народження нової людини, вважаючи це промислом Божим. У Чернігівській єпархії Української православної церкви Московського патріархату занепокоєні майбутньою долею дівчинки. За заповідями Божими, дитина має виховуватися у повноцінній здоровій духовно та фізично сім`ї, брати приклад для свого життя зі своїх батьків. "А з кого брати приклад дитині у цьому випадку?", - запитує представник єпархії.

Він зауважив, що жінки змолоду повинні думати про своє життя і народжувати вчасно дітей, аби не було подібних ситуацій, які виникають внаслідок слабкої віри людини.

Між іншим, сама Підвербна каже, що не кожна жінка може виносити дитину у 65 років, таку можливість, мовляв, їй надав Бог…

Чи заберуть дитину у бабусі?

А пам`ятаєте казки – жили-були дід та баба і народили вони собі онучку. Виявляється, все можливо. Ось лишень, які наслідки цього?

Головний лікар міської дитячої поліклініки №1 Владислав Кухар розповідає, що спілкується з "молодою" мамою 40-50 хвилин кожного дня по телефону. "Валентина Григорівна не дозволяє повноцінно оглянути дитину, забороняючи торкатися ніжок, животика дівчинки. Дитину місяць вона не купала, майже не гуляє з нею на вулиці", - говорить лікар. Він додає, що лікарі і медсестри намагаються допомагати, але найстарша мати країни всіма силами чинить опір. Дільнична медсестра ходить до Підвербної кожного дня, хоча в неї на дільниці 70 немовлят, і з першого місяця після народження вона може відвідувати матір з дитиною раз на два тижні.

"Не зрозуміло, чому жінка відмовляється від допомоги", - зазначає Кухар. Разом з тим, Підвербна часом дивується, чому дитинка піде у рік, мовляв, так довго чекати.

Головний лікар дитячої поліклініки зауважує, що медпрацівники намагаються стежити за станом здоров`я новонародженої дівчинки. Про ситуацію вони постійно інформують службу у справах дітей Новозаводської районної ради, яка теж контролює ситуацію.

Під час прес-конференції в обласному управлінні охорони здоров`я йшлося про можливість тимчасово передати дівчинку у Прилуцький будинок дитини. З огляду на ситуацію, це було б цілком нормально, особливо, якби матері теж дозволили доглядати дівчинку. І дитина мала б повноцінний догляд, а її матір - значну допомогу. Однак Підвербна не хоче чути про якісь зміни. Під час спілкування з місцевими журналістами вона заявила, що дитину нікому не віддасть, "нехай потім посадять до в`язниці". Водночас, в одній з чернігівських газет журналісти роблять висновок, що спроби відібрати дитину можуть завершитися смертю найстаршої матері України. "Чи готові чернігівські медики вбити Підвербну?", - риторично запитують журналісти, і наводять приклад, що у воєнний період діти росли без надмірного догляду та уваги.

Мабуть, варто зменшити суспільну увагу до цієї історії. І не виключено, що пенсіонерка, яка стала "зіркою" українського та російського ТБ, втомившись бути звичайною матір`ю, сама попросить про допомогу або й запропонує віддати дитину. Бо сьогодні Підвербна із захопленням купує газети, де вона на передовиці, говорить по телефону із журналістами, доки лікар чи медсестра годують дитину. Жінка вимагає надмірної уваги і цей їй дуже подобається. Крім того, уже на руках з дитям вона відвідала владні структури, цікавлячись виділенням їй двокімнатної квартири.

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У квітні в Харкові відбудеться конгрес з питань репродукції, у якому візьмуть участь акушери-гінекологи, генетики, педіатри з усієї країни. Серед інших питань вони розглядатимуть необхідність встановлення вікового цензу на проведення штучного запліднення.

Ірина Синельник, Чернігів