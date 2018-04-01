Здоров`я - це ... Поради зірок

РУСЛАНА ЛИЖИЧКО, співачка, народний депутат України Я постійно у русі. У мене просто шалений ритм життя. Чесно кажучи навіть немає часу для того, щоб відвідувати тренажерні зали або фітнес-клуби. Мій секрет здоров’я – це здоровий спосіб життя, корисна та здорова їжа, фреші, побільше свіжого повітря, посмішок і позитивних емоцій, улюблена робота й публіка, які додають мені енергії та натхнення.

АСІЯ АХАТ, співачка Перш за все потрібно займатися діагностикою. Не чекати поки хвороба дасть про себе знати, а виявляти її раніше. Звичайно, все залежить від генетики. Я не люблю ходити і не роблю цього, але всім рекомендую. Мій чоловік дуже слідкує за своїм здоров’ям, і я вчусь у нього. Адже коли людини хвора, то це відображається і на її настрої, і на сімейних стосунках, і на дітях. А діти хочуть, щоб мама завжди була здоровою і веселою.

Раджу всім займатися аеробікою в будь-якому віці. Можна просто ходити в тренажерний зал. Але коли я перестала займатися аеробікою і пішла на тренажери, в мене почало погіршуватись самопочуття, я не могла співати і танцювати одночасно. Аеробіка мені дуже допомагає. Я спеціально займаюсь із тренером, яка робить мені силові навантаження.

Ну і звичайно ж харчування. Я сама, як і більшість, люблю нездорові продукти харчування. Але потрібно знайти у собі силу їх уникати.

Ще я слідкую за своєю вагою. Коли з’являються зайві кілограми, я собі не подобаюсь. Бажаю всім навчитися любити себе, приділяти собі увагу і виглядати так, щоб подобатися і собі, й іншим. Тоді у вас буде завжди гарний настрій, а від нього багато залежить.

ОЛЬГА ЮНАКОВА, співачка

Кажуть люди, що всі наші хвороби від наших думок. І це правда. Треба вміти слідкувати за своїми думками, щоб вони були позитивними. Від наших думок залежить і здоров’я.

Щоб бути здоровими, наша сім’я п’є чаї. А сонце, повітря і вода – це наші найкращі друзі. Ми ходимо по росі босими ногами. У нас є можливість робити це часто, бо ми живемо в приватному будинку. Обливаємось водою. Взимку вибігаємо на вулицю і кидаємося в сніг. Дуже хороша річ – сауна. Корисно туди ходити, дихати аромомаслами. В спортзал я не ходжу, бо багато рухаюсь під час концертів, тому цього мені вистачає.

Я ніколи не користуюся послугами салонів краси. Роблю собі маски з того, що подарувала природа: ягоди полуниці, вівсянка.

АНІ ЛОРАК, співачка

Головний секрет здоров’я – повноцінний сон. Він дає здоровий колір обличчя, прилив сил і гарний настрій! Звичайно ж не можна відкидати косметичні процедури. Наприклад, один із моїх улюблених експрес-рецептів краси: раз на тиждень потрібно робити маску з улюбленого крему, який живить шкіру. Шкіра сама за 10-15 хвилин “з’їсть” стільки, скільки їй потрібно, а залишки потрібно витерти серветкою.

Безперечно, потрібне здорове харчування. Але можна виспатися, зробити кілька масок, випити фреш і з’їсти салатик, а результату не отримати, бо робиш все це без настрою, без посмішки. Тому любіть себе, частіше посміхайтеся, світіться зсередини, і тоді, без сумнівів, ви завжди будете красиві, сповнені сили і здоров’я!

Галина Висоцька