У “Кращому домі” Черновецького відкриють психоневрологічний пансіонат

У Києві в будівлі муніципального соціального закладу, де, в тому числі, розміщено пансіонат “Кращий дім”, діятиме психоневрологічний пансіонат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

“Мешканці цього комунального підприємства “Кращий дім” всі переселяються у зв’язку з тим, що це приміщення в Пущі-Водиці нашого пансіонату, відзначу, не КП “Кращий дім”, перепрофільовується в інший пансіонат - психоневрологічного профілю. Нам треба ці місця. І проблема народилася не перший рік, на сьогодні вона просто накопичилася. Треба збільшити число місць в пансіонатах для проживання саме за цим профілем – психоневрологічним”, - пояснив Л.НОВОХАТЬКО.

За його словами, людей з КП “Кращий дім” попередили про переселення і на сьогодні навіть вже показали нові кімнати в іншому пансіонаті, де вони зможуть проживати надалі.

Л.НОВОХАТЬКО відзначив, що всі мешканці цього комунального підприємства задоволені новими умовами проживання і з розумінням поставилися до пропозиції міської влади.

“Таким чином, людей з цього пансіонату у Пущі-Водиці розселяємо в два інших – що на вул. Жукова, 2, та на вул. Бударіна. В тому числі і людей із КП “Кращий дім”. Ми не виселяємо суто цих мешканців КП. І більшість там не у КП “Кращий дім” жило”, - заявив Л.НОВОХАТЬКО.

За його словами, мешканці КП “Кращий дім” з двох запропонованих варіантів обрали пансіонат на вул. Бударіна. “Бо там краще. І вони матимуть умови проживання нічим не гірші, ніж вони мали до цього”, - запевнив заступник голови КМДА.

“Вони всі будуть жити по одному в кімнатах з усіма зручностями. Харчування на території. І на сьогодні в нас скарг, крім однієї людини, немає”, - додав він.

Щодо оплати за утримання вже в іншому пансіонаті, то Л.НОВОХАТЬКО сказав, що якщо мешканці КП “Кращий дім” раніше платили приблизно 3,5 тис. грн., то після його ліквідації вартість утримання була зменшена на 1 тис. грн., і ця сума збережеться надалі.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року 71 депутат Київради підтримав рішення про створення комунального підприємства “Кращий дім”. Рішення ухвалювалося за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Згідно з його поясненням, літні люди переселятимуться за бажанням у такі пансіонати, при цьому їхні квартири залишатимуться у власності пенсіонера. Разом з тим міська влада матиме право здавати цю квартиру в оренду. Так, якщо оренда коштуватиме 500 дол. на місяць, то, за словами мера, «за 100 дол. бабуся (у пансіонаті) їстиме ікру, ананаси й отримуватиме медичне обслуговування».

За даними мера, за перший рік місто від діяльності такого підприємства мало б отримати понад 1 млрд. грн.

Разом з тим 28 грудня 2010 р. Київрада ліквідувала КП «Кращий дім» і за це рішення проголосував 101 із 110 зареєстрованих у залі депутатів.

На засіданні сесії доповідач з цього питання Л.НОВОХАТЬКО зазначив, що рішення підготовлено, зважаючи на те, що підприємство фактично не приносить прибутку, а його функції можуть виконуватись іншими установами.

На час прийняття рішення Київради про ліквідацію у «Кращому домі» перебували 13 осіб. За офіційними даними, за період функціонування підприємство отримало прибутку майже 540 тис. грн., з них на утримання підопічних було перераховано близько 315 тис. грн. Інша частина прибутку пішла на оплату заробітної плати трьох працівників та на придбання основних засобів.

Загалом за весь час існування (1 рік і шість місяців) троє працівників, включаючи бухгалтера, поселили в КП «Кращий дім» 14 осіб та перерахували в бюджет Києва кошти в сумі 4748 грн.