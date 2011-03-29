Плавець Соф’яник за 6 год переплив із Європи до Азії у 10-градусній воді

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК у протоці Босфор у Стамбулі подолав відстань у 12 км, перепливши з європейської в азіатську частину міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова «Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту в місті Севастополі» Олександр СИНЯВСЬКИЙ, заплив для О.СОФ’ЯНИКА виявився не з легких, «він дуже переохолодився і втомився». Температура води була 10 градусів.

За інформацією О.СИНЯВСЬКОГО, плавець стартував о 10.00, фінішував - о 16.17. Марафонця супроводжувала на дистанції всього запливу яхта «Кара картал» (Чорний орел), власник - Ахмет ЧЕЛЕБІ.

Організатором запливу виступили громадська організація «Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту в місті Севастополі» і ПП «Суднобудування».