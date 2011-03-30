На хабарях погоріли "високі" чиновники з ветмедицини

Генеральна прокуратура України за матеріалами СБУ порушила кримінальну справу щодо заступника голови Державного комітету ветеринарної медицини і начальника Головного управління ветеринарної медицини однієї з областей України за одержання хабара в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

29 березня під час огляду місця події було вилучено 42 тис. доларів США, передані директором одного з товариств як хабар заступнику голови Держкомітету ветеринарної медицини за одержання дозволу на ввезення на митну територію України морепродуктів.

Після проведення невідкладних слідчих дій високопосадовців Держкомітету ветеринарної медицини було затримано за підозрою у вчиненні злочину і поміщено до ІТТ ГУ МВС України у м. Києві.

Розпочато слідство, встановлюються інші службові особи, причетні до вимагання та одержання хабарів.