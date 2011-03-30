В Україні в установах МВС вже цього року загинули 15 осіб

Вже у 2011 році в установах органів внутрішніх справ України загинули 15 осіб.

Про це заявив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

При цьому він зазначив, що йдеться лише про інформацію, яка “потрапила до публічної сфери”. Водночас правозахисник додав, що не можна стверджувати, що всі ці трагічні випадки були пов’язані із застосуванням насильства з боку міліції.

Разом з тим, за словами Є.ЗАХАРОВА, “якщо так буде йти і далі - в середньому 5 людей на місяць, - то можна очікувати, що в цьому році загине більше людей, ніж в минулому”.

Коментуючи ці 15 випадків смертей в установах МВС, Є.ЗАХАРОВ зазначив, що 4 з них - це випадки смерті в ізоляторах тимчасового тримання, зокрема, один випадок “нібито самогубства, але це треба розслідувати і дати відповідь на запитання - чи справді це було самогубство, чи це була насильницька смерть”. Щодо решти 11 випадків, то, за словами правозахисника, йдеться про померлих в “установах МВС або після побиття в МВС – в лікарні”.

Водночас, за його словами, згідно з офіційною статистикою, “жодного разу не йдеться про застосування незаконного насильства в установах МВС щодо тих людей, які в результаті цього насильства загинули”.

Є.ЗАХАРОВ повідомив, що за даними МВС, у 2009 році у підрозділах міліції загинули 23 людини, а в 2010 році - 51 людина. За його словами, тенденція до зростання смертей в установах МВС “не може нас не насторожувати, не лякати”.

Є.ЗАХАРОВ зазначив, що “оціночні дані” Інституту соціальних досліджень з Харкова за минулий рік свідчать про те, що “кількість людей, які були піддані катуванню та іншим видам незаконного насильства, становить приблизно 790 тис. українців за 2010 рік”. “Це дуже велика цифра. У 2009 році було 604 тисячі”, - сказав він. При цьому правозахисник додав, що аналогічне дослідження Інституту разом з ХПГ було проведено в 2004 році, і “тоді було більше мільйона”.

Правозахисник наголошує, що дані свідчать, що “з 2009 року спостерігається знову тенденція зростання застосування незаконного насильства, і при цьому серйозна тенденція”.

У свою чергу координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій ДІДЕНКО навів приклади. Зокрема, він зазначив, що в січні 2011 року Руслан Сажко “був знайдений повішеним біля Святошинського РВВС міста Києва на паркані метрової висоти із слідами численних тілесних ушкоджень на тілі”. Правозахисник зазначає, що за версією міліції, смерть потерпілого настала за межами райвідділу. А.ДІДЕНКО, в той же час, сказав, що є “дані відеоспостереження, які підтверджують, що Руслана заводили до міліції в наручниках”.

Він також повідомив, що в січні 2011 року в Лозівському міськвідділі міліції Харківської області “вистрибнув чи був викинутий з четвертого поверху” 39-річний житель Лозової Ласло Коломпаров, якого викликали для перевірки інформації щодо зберігання наркотиків. Після цього він помер в лікарні. Правозахисник також повідомив, що в тому ж місяці і в тому ж відділені міліції “випала чи була викинута з вікна третього поверху” 35-річна Олена Бондаренко, яка була доставлена до лікарні “з численними переломами й пробитими легенями, травмами грудної клітини та хребта”, де й померла. Він навів ще ряд прикладів смертей. Зокрема, зазначив, що на Вінниччині 45-річного чоловіка міліціонери, приїхавши до нього додому, “забили до смерті”. “За цим фактом порушено кримінальну справу за чотирма статтями обвинувачення”, - додав А.ДІДЕНКО.

Разом з тим він заявив, що “Міністерство внутрішніх справ активно не реагує на всі ці випадки”.

Є.ЗАХАРОВ зазначив, що після того, як новим керівництвом МВС України була припинена робота Управління моніторингу з дотримання прав людини в органах МВС й припинили функціонувати мобільні групи, спостерігається “тенденція до збільшення фактів незаконного насильства в міліції”. Він також наголосив, що в Україні відсутній інститут ефективного розслідування фактів незаконного насильства в МВС.