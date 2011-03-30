МОЗ не дає відповіді щодо наявності вакцин у медзакладах

Міністерство охорони здоров’я України не дає конкретної відповіді на запитання щодо наявності вакцин у медзакладах.

Зокрема, на запит УНІАН з цього приводу прес-центр МОЗ України відповів, що міністерство наполягає на проведенні вакцинації дітей згідно з Календарем профілактичних щеплень.

У повідомленні наголошується, що закуплені Україною імунобіологічні препарати завозять «не одномоментно і, відповідно, лабораторний контроль якості теж відбувається не одномоментно».

«Для всіх вакцин, які використовуються на території України, є обов’язковим лабораторний контроль якості (він включає як мікробіологічні дослідження, так і дослідження на тваринах (морські свинки) та може тривати по окремих показниках до 56 днів», - підкреслюється у повідомленні.

Водночас зазначається, що «вакцини поставляються ДП «Укрвакцина» на склади облСЕС, звідки вони розподіляються по лікувально-профілактичних закладах регіону. Після 22 березня 2011 року почали здійснюватися остаточні поставки тих серій вакцин, які довше за інші проходили лабораторний контроль якості».

Також у документі повідомляється, що, враховуючи напружену ситуацію щодо забезпеченості імунопрепаратами у кінці 2010 році, Міністерство охорони здоров`я звернулося до Кабінету міністрів України з проханням збільшити обсяги фінансування.

«На звернення було відреаговано і КМУ додатково виділив 69 млн. 659 тис. грн. Відповідно до виділеної суми було здійснено додаткову закупівлю 7 видів вакцин: вакцина для профілактики поліомієліту; вакцина для профілактики туберкульозу; комбінована вакцина для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, гемофільної інфекції та поліомієліту (інактивована); вакцина для профілактики краснухи; вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b; вакцина для профілактики сказу», - наголошується в повідомленні МОЗ України.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» написала, що у поліклініках України закінчилися вакцини, необхідні для планових щеплень. У зв`язку з цим, як відзначає видання, батькам дуже складно буде віддати своїх дітей в дитсадки, школи і виші. Крім того, виникає загроза епідемій таких захворювань як дифтерія, кір тощо.

У поліклініках Києва кажуть, що вакцини приходять нерегулярно і в недостатній кількості. «У нас 14 дільниць, на які ми маємо розподілити всі вакцини. Наприклад, нам виділили лише 20 штук пентаксіма (щеплення проти дифтерії, правця, поліомієліту та інш.). На кожну дільницю вийшло по одній-дві вакцини (має бути по 30-40). Щеплення зробив той, хто прийшов першим», - повідомила завпедіатрії Лариса БОБРИШЕВА.

Столичний дитячий лікар Олена МОРОЗ відзначає, що останні щеплення дітям робили ще в грудні.

Проблема з постачаннями планових вакцин актуальна для всіх регіонів країни, відзначає видання.

У парламентському Комітеті з охорони здоров`я газеті пояснили, що країна залишилася без щеплень через тендери. «Вчасно не змогли їх провести. Нікому було, оскільки ДП «Укрвакцина», яке займається тендерами, зараз зайнято розглядами в суді, на їх співробітників завели кримінальні справи», – стверджує голова комітету Тетяна БАХТЄЄВА.

У Мінохоронздоров`я запевняють, що вакцини вистачить до травня, а до того часу все налагодиться. «Перебої з поставками до деяких регіонів дійсно є, ми працюємо над проблемою», – заявив завідувач сектору імунопрофілактики населення Міністерства охорони здоров`я Сергій ПЛАТОВ.