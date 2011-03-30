Експерти кажуть, шо йод з «Фукусіми-1» не загрожує українцям

Фахівці вважають, що реєстрація на території України слідів йоду-131 з аварійної японської АЕС «Фукусіма-1» не загрожує українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес—конференції у Києві заступник генерального директора Наукового центру радіаційної медицини Дмитро БАЗИКА.

«На щастя, приводу для паніки у нас немає. Ситуація з Україною зараз приблизно така, як ситуація з Японією була у 1986 році, оскільки від України до Японії така ж відстань, як від Японії до України», - сказав він.

«На сьогодні такої проблеми для України не існує», - додав директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка Микола ТРОНЬКО.

У свою чергу, президент Національної академії медичних наук Андрій СЕРДЮК зауважив, що в Україні вже запроваджено дозиметрію на всі харчові продукти, які надходять через українські порти. «Вже запроваджено дозиметрію на всі харчові продукти, які поступають через наші порти, в основному через Одесу та Іллічівськ. Кожне судно, яке заходить у порт, контролюється у дозиметричному аспекті», - сказав він.