Більш як половина європейців готові виступити донорами своїх органів після смерті

56% європейців готові виступити донорами своїх органів для інших після своєї смерті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать оприлюднені результати опитування, проведеного у жовтні-листопаді 2006 року.

При цьому лише 26% респондентів заявили, що не готові бути донорами, а 18% - не визначилися з відповіддю.

Найбільше людей готових виступити донорами органів після смерті у Швеції - 81%, Мальті - 75% та Фінляндії - 73%, а найменше - в Австрії - 33% та Латвії - 29%.

54% опитаних заявили також про готовність віддати органи від померлого близького рідного, якщо про це буде прохання від співробітників шпиталю.

81% опитаних також вважають за доцільне запровадити донорські картки, які б свідчили про готовність того чи іншого громадянина виступити донором органів.

Опитування проводилося центром TNS Opinion & Social з 6 жовтня по 8 листопада 2006 року. Загалом було опитано 25031 респондент віком від 15 років. Похибка вибірки становить 1,9-3,1%.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала покращити співпрацю між країнами-членами ЄС в області донорства органами людини та трансплантації та заявила про бажання створити Європейську донорську картку.

Крім того, Єврокомісія заявила про намір схвалити найближчим часом директиву щодо якості та безпеки донорства органами людини.

На сьогодні близько 40 тисяч пацієнтів в ЄС перебувають в листі очікування на трансплантацію органів.