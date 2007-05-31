Єврокомісія закликає до посилення зусиль у протидії епідемії ожиріння

Європейська комісія закликає до посилення зусиль у протидії з епідемією зайвої ваги та ожиріння.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив на прес-конференції комісар ЄС з питань охорони здоров’я Маркус КІПРІАНУ, представляючи “білу книгу” харчування.

“Поширення ожиріння робить покращення дієт та рівня фізичної активності одним з найважливіших пріоритетів ЄС в галузі охорони здоров’я на найближчі роки”, - сказав він.

“Біла книга” наголошує, зокрема, на необхідності забезпечити споживачам право робити усвідомлений вибір продуктів харчування, а також містить заклик до виробників переглянути рецепти, зокрема, з метою зниження вмісту солі та жирів.

Згідно з документом, на сьогодні більше половини дорослих європейців мають зайву вагу або страждають ожирінням. Крім того, за оцінками, зайву вагу мають 21,7 млн. європейський дітей; кількість дітей, які мають зайву вагу, щорічно зростає на 400 тис.

Для боротьби з цим викликом “біла книга”, зокрема, пропонує посилити партнерство між приватним сектором та організаціями споживачів і охорони здоров’я, а для посилення політичної підтримки боротьби з ожирінням - створити групу високого рівня, яка б опікувалася проблемами харчування, зайвої ваги та ожиріння.

Співпраця з приватним сектором, на думку комісії, має полягати, зокрема, в розробці більш жорсткого кодексу рекламодавця, консолідації зусиль виробників та роздрібних торговців в зміні рецептів готового продовольства, збільшення реклами та маркетингових кампаній для спортивних організацій.

Комісії в документі відводиться роль розробника нових правил маркування продуктів харчування для збільшення обізнаності споживачів щодо їхньої продовольчої цінності, а також промоутера зростання споживання овочів та фруктів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, схильність до ожиріння майже потроїлася в країнах Європи з 1980 року. При цьому в 1999 році кожен європеєць щоденно споживав в середньому на 300 калорій більше, ніж в 1970 році. Щодо фізичної активності, то за останніми дослідженнями, лише кожен третій європеєць займається спортом, в той час як в середньому кожен громадянин ЄС щоденно проводить сидячи понад 5 годин.