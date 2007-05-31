МОЗ ініціює підготовку Національної програми зменшення вживання сигарет

Міністерство охорони здоров’я ініціює підготовку Національної програми попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров`я населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Програма передбачатиме широкий комплекс заходів з інформування, освіти, лікування тютюнової залежності, регулювання та розкриття складу тютюнових виробів, підготовки відповідних фахівців тощо. До виконання програми будуть залучені усі міністерства та відомства, а також громадські організації.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від наслідків тютюнокуріння в Україні щороку помирає близько 100 тисяч осіб.

У міністерстві зазначають, що ця звичка є одним із основних чинників виникнення серцево-судинних та хронічних легеневих захворювань, різноманітної онкологічної патології. Вторинний тютюновий дим викликає серйозні захворювання серед дітей і дорослих.

Перший заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ зазначає, що міністерство працює для забезпечення прав громадян дихати чистим повітрям, вільним від токсичних речовин тютюнового диму. Однак, за його словами, зменшити шкідливий вплив активного і пасивного куріння неможливо лише зусиллями медичних працівників. “Ця проблема є суспільною. Вирішувати її необхідно насамперед через свідоме розуміння наслідків", – сказав він.

Загалом, зазначають у МОЗ, куріння є фактором ризику більше ніж 20 хвороб, які становлять майже 75% у структурі причин смертності населення. За науковими даними, куріння скорочує тривалість життя на 5 років для 35-річної жінки, яка палить, або 7 років - для 35-річного чоловіка-курця.

В останні роки в Україні спостерігається збільшення курців серед чоловіків віком 30-59 років, юнаків-підлітків 14-17 років та жінок віком 18-55 років і старше.

Поширеність куріння серед жінок віком від 18 років і старше дуже залежить від місця проживання: мешканки міст курять у 5 разів більше, ніж у сільській місцевості. Так, якщо серед селянок віком 18-29 років курять 3,8%, то серед жительок міст цей показник досягає 13,2% тощо.

У значної кількості курців відзначається високий ступінь залежності від нікотину: у майже 41% з них індекс курця перевищує 200 (кількість сигарет на день - 12).