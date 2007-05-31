Томенко закликає місцеву владу виконувати законодавство щодо захисту громадян, які не палять

Заступник голови Верховної Ради України V скликання Микола ТОМЕНКО заявляє, що місцева влада повинна виконувати чинне законодавство, захищаючи більшість громадян, які не палять.

На цьому він наголосив в інтерв’ю «Українському радіо» з нагоди відзначення сьогодні Всесвітнього дня без тютюну, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що згідно з соціологічними дослідженнями, в нашій країні палить більше 40% населення.

М.ТОМЕНКО як один з ініціаторів Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» наголосив на важливості прийнятого в 2005 році Закону. «Водночас на місцевому рівні часто не виконуються ключові вимоги чинного законодавства», - зауважив він.

Зокрема, йдеться про заборону продажу та вживання тютюнових виробів особам, що не досягли 18-річного віку, заборону куріння на робочих та громадських місцях, крім спеціально відведених для цього місць. «На жаль, не виконують власники відповідних споруд і зобов’язання відвести спеціальні місця для паління, обладнані витяжною вентиляцією. Часто порушується норма законодавства про відведення у громадських місцях для осіб, що не курять, не менше, ніж 50% площі, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію», - зазначив віце-спікер парламенту.

Він також звернув увагу на невиконання просвітницької роботи, що, згідно з чинним законодавством, має проводитися центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, культури і туризму, які зобов’язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення у друкованих ЗМІ, на телебаченні і радіо соціальної реклами, інших інформаційних матеріалів про шкоду від тютюнопаління.

«Надзвичайно важливо, щоб про шкоду від куріння тютюнових виробів ми згадували не лише 31 травня, а щоденно дотримувалися норм чинного законодавства у цій сфері та власним прикладом привчали молодь до здорового способу життя», вважає М.ТОМЕНКО.

Він також згадав і про важливість прийняття законопроекту "Про рекламу", що стосується реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв, авторами якого є народні депутати М.ТОМЕНКО та Борис БЕСПАЛИЙ. «На жаль, проект закону прийнято у другому читанні, проте досі не ухвалено в цілому. Сподіваюся, найближчим часом парламенту вдасться знайти можливість ухвалити цей законопроект, щоб вже з 1 січня наступного року почала діяти запропонована у ньому норма щодо заборони реклами алкоголю і тютюну на носіях зовнішньої реклами у межах населених пунктів України», - зазначив М.ТОМЕНКО.