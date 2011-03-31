У перший день квітня в Україні потеплішає до 18°

1 квітня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці на Чернігівщині і Сумщині пройде невеликий мокрий сніг, а вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у південній частині спостерігатиметься туман. Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 13-18° тепла; у східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. В області температура вночі прогріється до 1-6° тепла, вдень 13-18°. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.