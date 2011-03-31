Онкохворій дівчині терміново потрібна допомога!
Журналістка «Сіті»
Журналістці телеканалу «Сіті» Ірині Заславець потрібна допомога. Їй лише 22 роки, і рік тому їй поставили діагноз «лімфома Ходжкіна». Зараз Ірина перебуває на лікуванні у Німеччині. Щоб врятувати її життя, потрібно 100 тисяч євро.
Колеги Ірини просять усіх небайдужих допомогти: «Дівчина бореться і не втрачає надію на життя! Вона хороша людина, дуже мила і весела. Вона потрібна нам і вам як прекрасний фахівець!».
Для отримання фінансової допомоги відкрито рахунок:
(у гривні)
Одержувач АБ «Полтава-Банк»
м. Лохвиця Полтавської області
код ЄДРПОУ - 09807595
МФО 331489
р/р 262531
Призначення платежу: благодійна допомога на картковий рахунок №26256121025001
для Заславець Оксани Григорівни
(у євро)
Одержувач АБ «Полтава-Банк»
м. Лохвиця Полтавської області
код ЄДРПОУ - 09807595
МФО 331489
р/р 262531
Призначення платежу: благодійна допомога на картковий рахунок №26250121025201
для Заславець Оксани Григорівни
Для перерахунку web-money
Z665950782985 - dollars
U559246427396 - grn
E221867865527 - euro
За додатковою інформацією можна звертатися до батька Ірини - Анатолія Петровича (097-52-11-585)