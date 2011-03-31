Онкохворій дівчині терміново потрібна допомога!

Журналістці телеканалу «Сіті» Ірині Заславець потрібна допомога. Їй лише 22 роки, і рік тому їй поставили діагноз «лімфома Ходжкіна». Зараз Ірина перебуває на лікуванні у Німеччині. Щоб врятувати її життя, потрібно 100 тисяч євро.

Колеги Ірини просять усіх небайдужих допомогти: «Дівчина бореться і не втрачає надію на життя! Вона хороша людина, дуже мила і весела. Вона потрібна нам і вам як прекрасний фахівець!».

Для отримання фінансової допомоги відкрито рахунок:

(у гривні)

Одержувач АБ «Полтава-Банк»

м. Лохвиця Полтавської області

код ЄДРПОУ - 09807595

МФО 331489

р/р 262531

Призначення платежу: благодійна допомога на картковий рахунок №26256121025001

для Заславець Оксани Григорівни

(у євро)

Одержувач АБ «Полтава-Банк»

м. Лохвиця Полтавської області

код ЄДРПОУ - 09807595

МФО 331489

р/р 262531

Призначення платежу: благодійна допомога на картковий рахунок №26250121025201

для Заславець Оксани Григорівни

Для перерахунку web-money

Z665950782985 - dollars

U559246427396 - grn

E221867865527 - euro

За додатковою інформацією можна звертатися до батька Ірини - Анатолія Петровича (097-52-11-585)