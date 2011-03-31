У Японії - новий землетрус

На північному сході Японії стався новий землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали.

У Японії стався землетрус магнітудою 6,2 Новий землетрус магнітудою 6,2 стався в четвер, 31 березня, на схід від префектури Міягі на північному сході Японії.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 16:15 за місцевим часом (10:15 за Києвом), повідомляє сайт Геологічної служби США.

Епіцeнтр розташовувався в 126 кілометрах на північний схід від міста Сендай. Осередок землетрусу залягав на глибині 39,6 кілометра.

Попередження про загрозу виникнення цунамі оголошено не було.

Тим часом кількість жертв руйнівного землетрусу 11 березня на північному сході Японії та цунамі, яке він спричинив, за останніми даними, досягло 11,417 тисяч. Список зниклих без вісті дещо зменшився і тепер становить 16,273 тисячі осіб.

За даними влади Японії, прямий збиток від землетрусу 11 березня оцінюється в суму від 16 до 25 трильйонів ієн (від 200 до 312 мільярдів доларів). Після землетрусу і цунамі на АЕС Фукусіма-1 сталася серія аварій, що призвело до масштабного витоку радіації.

tsn.ua