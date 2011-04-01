Українцям не радять вживати морепродукти

Екологи радять українцям після аварії в Японії не вживати в їжу морепродукти, далекосхідні сорти риби і крабів.

За словами експертів, з Японії до України імпортуються тільки спеціалізовані продукти – соєві соуси, морські водорості, морська капуста, тунець. Проте загрозу для здоров`я українців можуть представляти не тільки продукти з Японії, але і сусідніх з нею країн. Про це повідомляє Коммерсантъ-Україна.

При цьому варто уважно стежити за датою випуску продукції. «Якщо консерви булі виготовлені після 1 березня, купувати їх не варто», – вважає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

focus.ua