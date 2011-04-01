Запас вакцин в Україні з'явиться лише влітку

Міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ запевняє, що вже влітку в Україні буде запас необхідних вакцин на весь рік, згідно з календарним планом.

Про це він сказав в Донецьку на прес-конференції. За словами міністра, зараз у країні «штучно порушуються ті проблеми, які пов`язані з вакцинами».

І.ЄМЕЦЬ «відповідально заявив», що на даний час в Україні в усіх регіонах є вакцина. «Немає жодної області, де є нуль вакцини», - сказав міністр. При цьому він додав, що міністерство охорони здоров`я «робить все можливе, щоб якнайшвидше провести тендерні закупівлі і в рамках чинного законодавства визначити переможця». «Я думаю, що влітку вже буде запас вакцини на весь рік за планом календаря», - підкреслив І.ЄМЕЦЬ.

Міністр пригадав минулий рік, коли в Україні був надлишок певних вакцин і люди відмовлялися від щеплень, а журналісти, на його думку, тоді говорили зворотне.

«Я вам хочу сказати про інше – пригадаєте минулий рік, коли, навпаки була ситуація, коли люди відмовлялися від вакцинації, і мас-медіа говорили абсолютно інші речі. Було переповнення вакцинами, не потрібними на той час», - сказав І.ЄМЕЦЬ.

На уточнююче запитання – «Так скільки ж сьогодні конкретно у відсотковому відношенні не вистачає вакцини на місцях по регіонах?», міністр відповів, що справа не у відсотках, а в індивідуальному підході до вакцинації кожної дитини.

«Ще раз повторюю. Якщо ви ставите питання, який відсоток не вистачає вакцини, то я можу відповісти такими словами, що не про відсотки йдеться, а йдеться про професійний підхід до вакцинації у кожному конкретному випадку», - сказав глава міністерства.

І детально пояснив свою позицію лікаря у цьому питанні: «Я зараз хочу простими словами, дуже простими словами сказати так – якщо дитину потрібно вакцинувати і з якихось причин у неї нежить, або у неї вада серця, то моя рекомендація, як лікаря буде – не треба вакцинувати її, потрібно просто застерегти».

Коли журналісти запитали міністра, чи потрібно розуміти його слова так, що сьогодні в Україні з вакцинами немає проблем, відповів: «Знаєте як, якщо ви так говорите, ви записуйте, так? Я говорю, що проблем немає. Тільки це не міністр сказав, а сказав той, хто питає».