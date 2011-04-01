Які сім'ї будуть віднесені до категорії "багатодітних"

Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо визначення сімей, які можуть бути віднесені до категорії "багатодітних".

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 30 березня на засіданні уряду схвалено проект Закону України "Про внесення змін до статті 1-ї Закону України "Про охорону дитинства" (щодо визначення сімей, які можуть бути віднесені до категорії "багатодітна сім’я").

Як зазначив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН, зазначений проект акта розроблено з метою врегулювання розбіжностей щодо визначення категорій сімей, які можуть бути віднесені до поняття "багатодітна сім’я".

Цим документом пропонується віднести до категорії "багатодітна сім’я" прийомні сім’ї, в складі яких проживає та виховується троє і більше дітей, сім’ї, що мають статус дитячого будинку сімейного типу, сім’ї (або одинокі особи), які спільно проживають і виховують троє і більше дітей під опікою і піклуванням, враховуючи рідних, та сім`ї, в яких подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, спільно проживає та виховує трьох і більше дітей, в тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), які спільно проживають з трьома і більше дітьми і самостійно їх виховують.

Як зазначив голова Держслужби, реалізація акта дозволить віднести до багатодітних родин сім’ї, утворені повторним шлюбом, що виховують трьох та більше дітей від попередніх шлюбів, і таким чином будуть усунуті існуючі розбіжності щодо визначення категорій "багатодітна сім’я".

«Ці сім’ї отримають можливість скористатися правом на 50-відсоткову знижку плати за користування житлово-комунальними послугами, абонентної плати за користування телефоном, а діти з цих сімей – право на безоплатний проїзд та інші пільги, передбачені законодавством», - наголосив керівник відомства.