Доведено зв’язок між зростанням раку в Україні з аварією на ЧАЕС

Фахівці констатують, що внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні збільшилася захворюваність на рак щитовидної залози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції директор Інституту ендокринології і обміну речовин ім. Комісаренка Микола ТРОНЬКО.

«На сьогодні ми можемо абсолютно чітко сказати, що рак щитовидної залози, який збільшився в Україні, Білорусі і Росії, - це наслідки аварії на ЧАЕС», - заявив він.

За словами М.ТРОНЬКА, щитовидна залоза - найбільш чутливий орган до дії радіаційного фактору. Він також повідомив, що захворюваність на рак щитовидної залози в найбільш постраждалих від Чорнобильської катастрофи регіонах України вищий, ніж в інших регіонах України.

Заступник генерального директора наукового центру радіаційної медицини Дмитро БАЗИКА у свою чергу відзначив, що також зростає захворюваність на рак молочної залози у жінок-учасниць ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. «Таких жінок близько 6,5 тис. Це є дуже тривожним симптомом, хоча і в усій Україні підвищується частота раку молочної залози випереджуючими темпами по відношенню до Європи, але у опромінених ця частота є ще більшою», - сказав він.

Д.БАЗИКА також відзначив, що останніми роками також спостерігається зростання смертності від серцево-судинних захворювань у постраждалих внаслідок аварії.