Чорнобильська радіація передається у спадок

Сліди чорнобильської радіації виявлені в хребцях утробних немовлят. У дорослому стані це може викликати онкозахворювання, пише «Сьогодні».

Вчені Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України вперше у світовій практиці довели існування взаємозв`язку між накопиченням радіонуклідів у плаценті, фетоплацентарної недостатністю та масою тіла майбутньої дитини.

Дослідження вмісту радіонуклідів в кістковій тканині плоду, яке проводилося спільно з Брістольським університетом (Англія), показало, що радіонукліди швидкими темпами накопичуються хребцях, зубах і ребрах протягом усіх постчорнобильських років.

Встановлено, що все це призводить не тільки до вроджених вад розвитку дитини, але й загрожує появою злоякісних пухлин у майбутньому.

За даними Інституту ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка, значне збільшення випадків раку щитовидної залози у дітей та підлітків безпосередньо пов`язано з аварією на ЧАЕС.

Як повідомлялося, Україна вже кілька років не проводить дезактивацію земель, забруднених радіацією після Чорнобильської катастрофи. З грунту радіоактивний цезій потрапляє в рослини, молоко, м`ясо і організм людини. За даними фахівців, найбільш забруднена радіонуклідами сільгосппродукція, вирощена в Рівненській області та в кількох населених пунктах Житомирської і Волинської областей.

newsland.ru