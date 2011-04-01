Депутати ВР повинні підтримати реформи в медицині - Бахтеєва

ВР повинна підтримати реформи в українській медицині і проголосувати за відповідні закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час спільної виїзної колегії Міністерства охорони здоров`я та робочої групи з охорони здоров`я Комітету економічних реформ при Президентові України голова Комітету з питань охорони здоров`я Верховної Ради Тетяна Бахтеєва.

«Якщо до травня-червня Верховна Рада не проголосує за ряд нормативних актів, що стосуються реформування системи охорони здоров`я, то регіони, обрані Президентом України Віктором Януковичем для проведення експерименту з реформування охорони здоров`я, не зможуть повноцінно профінансувати, заплановані в рамках реформ, заходи» , - вважає Т. Бахтеєва.

Згідно з опитуванням, проведеним Інститутом Горшеніна, 72% українців незадоволені якістю медичного обслуговування, а 92% вважають, що медична галузь потребує реформування. Саме тому, наголосила Бахтеєва, Президент Віктор Янукович визнав реформування системи охорони здоров`я пріоритетним завданням. Тільки законодавчі зміни можуть покласти край фінансуванню галузі за залишковим принципом, внаслідок чого медики отримують меншу заробітну плату, ніж інші верстви населення.

"Держава втрачає кваліфікованих працівників, які змушені шукати кращого життя за межами батьківщини. Замість того, щоб забезпечити комфортне та своєчасне транспортування пацієнтів, які потребують допомоги, в потужні медустанови з кращим устаткуванням і постійно практикуючими лікарями, держава продовжує практично марно утримувати акушерські стаціонари, де немає породіль, або хірургічні стаціонари, в яких не проводять операції," - наголошує нардний депутат.

При цьому реформи, переконана Бахтєєва, не повинні вигнати на вулицю жодного кваліфікованого медика, підкресливши, що при дефіциті кадрів та рівні захворюваності в державі більше, ніж 1,2 мільйонам працівників медичної галузі знайдеться робота.

Народний депутат вважає, що зекономлені кошти слід направити на реформи, а саме - на підготовку галузі до переходу на страхову медицину. Перші кроки в цьому напрямку, нагадала Тетяна Бахтєєва, вже зроблені в пілотних областях.

"Дані Державного комітету статистики свідчать, що за останні 20 років кількість дітей у віковій групі до 14 років зменшилася майже вдвічі - з 11 до 6 мільйонів маленьких українців. Не є винятком у цій сумній статистиці і «пілотні» Вінницька, Донецька та Дніпропетровська області, які в силу своєї промислової інфраструктури в першу чергу потребують належного медичного обслуговування. Тому, незважаючи на відсутність в даний час в Україні нормативно-правової бази, наприклад, в 24 районах Вінницької області вже створені центри первинної допомоги. У Донецькій встигли провести комплексний аудит матеріально-технічного забезпечення, що дасть можливість напрацювати схему майбутньої системи лікувальних установ області. Крім того, вдалося завершити перехід амбулаторій на районний рівень фінансування і передати майно до районної чи міської комунальної власності. Втім, без прискорення напрацювання і внесення на розгляд Верховної Ради, насамперед, проекту закону про проведення експерименту в згаданих регіонах, привести в порядок розпочату реформу буде вкрай складно," - сказала Т.Бахтеєва.

Вона запропонувала доручити обласним державним адміністраціям «пілотних» областей прорахувати обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації реформи, щоб закласти ці кошти в проект Держбюджету на 2012 рік, оскільки до завершення роботи восьмої сесії парламенту залишилося лише сім пленарних тижнів. «Я вдячна Віктору Федоровичу Януковичу за розуміння необхідності реформ і підтримку наших дій. Зі свого боку можу запевнити, що Комітет готовий у найкоротші терміни доопрацювати необхідні законопроекти та ініціювати їх швидке розгляд у Верховній Раді », - заявила Тетяна Бахтеєва.