Погода на вихідні
13:39, 01 квітня 2011Країна
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У Києві завтра дощі
Завтра у західних та північних областях України очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях 0-5° морозу; вдень 11-16° тепла, у Карпатах 3-8° тепла.
У Київській області у суботу очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.
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