Діти з Київщини будуть оздоровлюватися на Кубі

Цього року з Київської області на оздоровлення до Куби поїдуть 15-20 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, про це заявив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Питання оздоровлення дітей Київщини, у першу чергу тих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, він обговорив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом Республіки Куба в Україні Леоном КАРБАЛЬО.

«Сьогодні ми маємо можливість залучати кошти меценатів на транспортні витрати для дітей, а кубинська сторона надає повне медичне забезпечення», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

У контексті співпраці у сфері охорони здоров’я губернатор Київщини поінформував посла Куби в Україні про відкриття найближчим часом Онкологічного центру при Київській обласній лікарні, який за технічним оснащенням стане кращим в Україні. З метою його якісної роботи А.ПРИСЯЖНЮК і Л.КАРБАЛЬО домовилися про обмін досвідом між медичними працівниками.

«Куба готова прийняти лікарів вже сьогодні. Успіхи моєї країни у сфері охорони здоров’я обов’язково стануть у нагоді для вас. Адже нині Куба виробляє новітні препарати для лікування захворювань шкіри та онкології», - відзначив Л.КАРБАЛЬО.

Також сторони обговорили питання торговельно-економічних відносин. Зокрема, Київська область готова запропонувати Кубі промислову продукцію, запчастини до транспортних засобів та інші товари.