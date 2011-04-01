В Україні схвалено Конвенцію про права інвалідів

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію Загальнодержавної програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів” на період до 2020 року.

Текст відповідного розпорядження від 30 березня № 245-р оприлюднений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади розробити та подати до 1 жовтня 2011 р. Кабінету міністрів України проект Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів” на період до 2020 року”.

Згідно з документом, метою програми є врегулювання питання забезпечення захисту прав інвалідів, покращення умов їх життєдіяльності та вдосконалення системи реабілітації інвалідів з урахуванням положень конвенції.

При визначенні оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів у розпорядженні пропонується три варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Конвенції, що потребує тривалого часу і значних витрат з різних джерел фінансування.

Другий варіант передбачає розроблення Загальнодержавної програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів” зі строком реалізації до 2016 року. Зазначений строк є недостатнім для внесення необхідних змін до актів законодавства та їх ефективної реалізації. Крім того, необхідною умовою досягнення мети Конвенції у частині дотримання прав інвалідів і недопущення їх дискримінації є формування відповідної суспільної думки, зокрема щодо розуміння соціальної моделі інвалідності.

Третій, оптимальний варіант, передбачає розроблення Загальнодержавної програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів” на період до 2020 року.

Проблему передбачається розв’язати шляхом визначення пріоритетів і принципів реалізації державної політики щодо поліпшення становища інвалідів, захисту їх прав відповідно до міжнародних зобов’язань держави; реформування і приведення системи забезпечення та захисту прав інвалідів у відповідність із сучасними умовами та потребами цієї категорії громадян; удосконалення системи реабілітації інвалідів.

Розпорядженням також передбачаються інші заходи.