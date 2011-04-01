Флюорограф на вокзалі в Києві виявив 8 хворих з активною формою туберкульозу
Акція фонду Ахметова
Пересувний флюорограф на вокзалі в Києві за тиждень роботи виявив 8 хворих з активною формою туберкульозу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України",29 березня закінчилося безкоштовне флюорографічне обстеження киян і гостей міста, яке проводив фонд Ріната Ахметова у партнерстві з ГУ охорони здоров`я КМДА. Протягом тижня команда професійних лікарів-рентгенологів працювала на Південному залізничному вокзалі. Загалом 597 осіб безкоштовно пройшли обстеження та отримали, при необхідності, направлення до лікаря і знімок. У 8-ми з них виявили активну форму туберкульозу, рецидив у 2-х, підозра на туберкульоз - у 3-х людей. У однієї людини виявили рак і ще одного відправили на дообстеження. Хронічні захворювання легень (бронхіти, пневмонія тощо) діагностували у 97 осіб.
За даними ГУ охорони здоров`я КМДА, у 2010 році в Києві на туберкульоз захворіло 950 киян, на початку цього року на диспансерному обліку перебуває 17107 пацієнтів з туберкульозом: показник поширення захворювання зменшився на 2,6% в порівнянні з 2009 роком і склав у 2010 році 82, 9 чол. на 100 тис. населення.
ДОВІДКА. З 2007 року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує масштабну програму «Зупинимо туберкульоз в Україні». У 2010 році фонд був обраний основним реципієнтом Глобального фонду для боротьби з ВІЛ / СНІД, туберкульозом та малярією на отримання коштів для боротьби з епідемією туберкульозу в країні. Сума 5-річного гранту становить 95 млн. доларів. Фонд також продовжує інвестувати в програму свої кошти.
ЗАХВОРІТИ ТУБЕРКУЛЬОЗ МОЖЕ КОЖЕН!
Зверніть увагу на Ваше здоров`я! Якщо Вас турбує:
Кашель більше 2-3 тижнів
Постійна невмотивована слабкість
Підвищення температури тіла без очевидних причин
Втрата апетиту
Втрата ваги без видимих причин
Нічні поти
Задишка
Кровохаркання
Це може бути туберкульоз! Вам необхідно терміново звернеться до Вашого дільничного терапевта.
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