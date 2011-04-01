Флюорограф на вокзалі в Києві виявив 8 хворих з активною формою туберкульозу

Пересувний флюорограф на вокзалі в Києві за тиждень роботи виявив 8 хворих з активною формою туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України",29 березня закінчилося безкоштовне флюорографічне обстеження киян і гостей міста, яке проводив фонд Ріната Ахметова у партнерстві з ГУ охорони здоров`я КМДА. Протягом тижня команда професійних лікарів-рентгенологів працювала на Південному залізничному вокзалі. Загалом 597 осіб безкоштовно пройшли обстеження та отримали, при необхідності, направлення до лікаря і знімок. У 8-ми з них виявили активну форму туберкульозу, рецидив у 2-х, підозра на туберкульоз - у 3-х людей. У однієї людини виявили рак і ще одного відправили на дообстеження. Хронічні захворювання легень (бронхіти, пневмонія тощо) діагностували у 97 осіб.

За даними ГУ охорони здоров`я КМДА, у 2010 році в Києві на туберкульоз захворіло 950 киян, на початку цього року на диспансерному обліку перебуває 17107 пацієнтів з туберкульозом: показник поширення захворювання зменшився на 2,6% в порівнянні з 2009 роком і склав у 2010 році 82, 9 чол. на 100 тис. населення.

ДОВІДКА. З 2007 року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує масштабну програму «Зупинимо туберкульоз в Україні». У 2010 році фонд був обраний основним реципієнтом Глобального фонду для боротьби з ВІЛ / СНІД, туберкульозом та малярією на отримання коштів для боротьби з епідемією туберкульозу в країні. Сума 5-річного гранту становить 95 млн. доларів. Фонд також продовжує інвестувати в програму свої кошти.

ЗАХВОРІТИ ТУБЕРКУЛЬОЗ МОЖЕ КОЖЕН!

Зверніть увагу на Ваше здоров`я! Якщо Вас турбує:

Кашель більше 2-3 тижнів

Постійна невмотивована слабкість

Підвищення температури тіла без очевидних причин

Втрата апетиту

Втрата ваги без видимих ​​причин

Нічні поти

Задишка

Кровохаркання

Це може бути туберкульоз! Вам необхідно терміново звернеться до Вашого дільничного терапевта.

Більш детальну інформацію щодо проблеми туберкульозу Ви може отримати за телефоном гарячої лінії

0 800 50 30 80

Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні

або на сайті

www.stoptb.in.ua

ICQ 382285483