Завтра у Києві потеплішає

5 квітня, за прогнозами синоптиків, у західній частині України буде хмарно з проясненнями, пройде дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, протягом вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° (у Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла). На решті території мінлива хмарність, без опадів; вночі та вранці у південній частині місцями туман; вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 1-6° тепла, в Криму до 8°, вдень 11-16°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.