ЄС перевірить здоров’я громадян, які перебували в літаку з хворим на туберкульоз

Представники країн-членів ЄС під час засідання Європейського Центру контролю за хворобами у Стокгольмі 30 травня вирішили перевірити стан здоров’я громадян, які перебували на одних літаках з громадянином США, хворим на стійкий до лікування туберкульоз в останній формі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було ухвалено на запит комісії.

Згідно з рішенням Центру, перевірені будуть пасажири, що перебували в одному ряду з хворим, а також у двох попередніх рядах та двох рядах позаду нього. Для решти пасажирів, за висновками експертів Центру, ризику захворіти не було.

Американській громадянин, хворий на туберкульоз, здійснив переліт з Атланти до Парижу 12 травня на літаку авіакомпанії Air France, рейс №385, та з Праги до Монреалю 24 травня на літаку авіакомпанії Czech Air, рейс №410.