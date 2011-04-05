Коли вакцина БЦЖ надійде у медичні заклади України?

У Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що вакцина БЦЖ надійшла в регіони.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МОЗ.

Зокрема, за даними прес-служби, наприкінці 2010 року міністерство здійснило закуплю вакцини проти туберкульозу БЦЖ SSI (штам Копенгаген 1331), яка використовується для щеплення новонароджених та вакцини БЦЖ (виробництва Росія), яка використовується для ревакцинації дітей у 7 та 14 років. Кількість закупленої вакцини БЦЖ SSI становила 230 тис. 900 доз; вакцини БЦЖ (Росія) - 62 тис. 500 доз.

Станом на 4 квітня 2011 року вакцина БЦЖ вже надійшла на склади усіх обласних СЕС і звідти розподіляється по лікувально-профілактичних закладах регіонів. Тобто, підкреслили в МОЗ, найближчими днями вона буде в наявності в усіх поліклініках та інших лікувально-профілактичних закладах міст.

Як повідомлялося, днями ЗМІ написали, що у поліклініках України закінчилися вакцини, необхідні для планових щеплень

Після цього міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ запевнив, що вже влітку в Україні буде запас необхідних вакцин на весь рік, згідно з календарним планом.

За словами міністра, зараз у країні «штучно порушуються ті проблеми, які пов`язані з вакцинами».