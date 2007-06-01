Київська школа-садочок для дітей з проблемами зору одержала медапаратуру
11:37, 01 червня 2007Країна
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Така унікальна апаратура дає змогу лікувати паталогії
До дня захисту дітей київська школа-садочок “Пізнайко” для дітей з проблемами зору одержала сучасні медичні препарати і унікальну медичну апаратуру.
Цю сучасну техніку було подаровано «Пізнайку» Київською організацією Партії регіонів, повідомили УНІАН в прес-службі партійної організації.
Така унікальна апаратура дає змогу без оперативного втручання лікувати дітей з різною патологією очей - косоокість, далекозорість, короткозорість, глаукома, міопія.
Крім того, дитячому закладу було подаровано авторефрактометр - апарат, який дозволяє робити найсучаснішу діагностику і знаходити на початковій стадії широкий спектр очних захворювань.
Вартість всієї апаратури становить близько 80 тис. грн.
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